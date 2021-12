Warmer Winter – Luft aus der Karibik bringt Dezemberwärme Wie ist der Wärmeeinbruch dieser Tage zu erklären? Wie ungewöhnlich ist eine solche Wetterlage? Und welche Rolle spielt der Klimawandel? Fragen und Antworten zum Wetterphänomen. Martin Läubli

Der Jetstream brachte milde und feuchte Luft nach Europa: Modellaufnahme vom 29. Dezember 2021. Foto: earth.nullschool.net.

Wer sich schon einigermassen auf den Winter eingestellt, dicke Daunenjacke, Mütze und Handschuhe hervorgeholt hat, der muss in diesen Tagen abrupt den Wintermodus verlassen. Angesagt sind jetzt eher Regenjacke und Stiefel statt Skischuhe. Die Meteorologinnen und Meteorologen verkünden frühlingshafte Wärme. In Zürich gut 14 Grad, in Bern knapp 13 und in Basel sogar über 15 Grad. Und im sonstigen Kälteloch La Brévine wird auf Freitag sogar ein Temperaturschub auf gegen 14 Grad erwartet.

Die Nullgradgrenze steigt am Donnerstag in der Deutschschweiz auf 3200 Meter Höhe, mit Schnee ist erst über 2400 Meter zu rechnen. Es ist begreiflich, dass in solchen erstaunlichen Wetterkonstellationen, Fragen zu den Launen des Wetters und des Klimas auftauchen:

Woher kommt die warme Luft?

Es ist eine ausgeprägte, wellenförmige Höhenströmung, welche die Luftmassen am Boden steuert. So floss am Mittwoch feuchte und sehr milde Luft aus dem Nordwesten zu den Alpen. Am Alpennordhang kam es deshalb am Mittwoch zu einer Staulage und mit ergiebigen Niederschlägen. Die Luftmassen, welche am Mittwoch die Schweiz erreichten, stammen teilweise aus der Karibik. «Vor einigen Tagen lagen sie noch vor der Küste Mexikos», heisst es im Wetterblog von Meteo Schweiz.

Am Donnerstag weht der Wind aus Südwest, am Nachmittag gibt es Aufhellungen. Die Temperaturen können in den Bergen auf 2000 Meter Höhe auf beachtliche 6 Grad Celsius steigen. Die Höhenströmung, bekannt als Jetstream, bestimmt das tägliche Wetter in den mittleren Breiten. In stark ausgeprägten Wellen bringt der Jetstream in einigen Gegenden kalte Polarluft weit in den Süden, in anderen warme Luft in den Norden. Das Wetter macht in diesem Fall launische Sprünge wie im letzten Februar. Die derzeitige Höhenströmung ist aber eher gestreckt.

Ist der Wärmeeinbruch ungewöhnlich?

Es ist durchaus möglich, dass in den nächsten Tagen an ausgewählten Orten der Schweiz, namentlich im Jura, Wärmerekorde gemessen werden. Trotzdem sagt der Klimatologe Stephan Bader von Meteo Schweiz: «Nach dem momentanen Stand scheint die Warmphase nicht speziell ungewöhnlich zu sein.» Für die Periode vom 20. bis 31. Dezember erwartet er eine durchschnittliche Tagestemperatur von gut 4 Grad.

Damit liegt der Wert höher als in den vergangenen fünf Jahren. Die Temperaturentwicklung im Dezember zeigt in den letzten zehn Jahren deutlich nach oben. Der Verlauf sei ähnlich wie für den ganzen Winter, von Dezember bis Februar, sagt Stephan Bader.

Haben sich die Wetterlagen durch den Klimawandel verändert?

Der Ursprung der Luft ist entscheidend dafür, wie kalt es in den Bergen und im Mittelland in unserem Land wird. Das heisst: Die Temperaturentwicklung im Winter ist vor allem von der Häufigkeit der Kaltluftwetterlagen abhängig. Das zeigt eine Untersuchung von Meteo Schweiz. So waren es zum Beispiel anhaltende Nordwestwinde, die im vergangenen Januar feuchte Polarluft in unser Land brachten und für den enormen Neuschnee verantwortlich waren.

Die Häufigkeitsstatistik der letzten 50 Jahre für die Wetterlagen, die Kaltluft oder Warmluft bringen, zeigt aber: Es gibt keine Zunahme gewisser Wetterlagen. Wohl kann man die jeweilige Temperatur mit der Häufigkeit entsprechender Wetterlagen erklären. «Doch die Temperaturentwicklung der letzten Dezemberdekade und der Wintermonate ist primär eingebunden in die allgemeine Erwärmung der Erdoberfläche», sagt Stephan Bader.

Über 8 Grad in Grönland Infos einblenden Es war am 21. Dezember, als die im Zenit stehende Sonne ihren südlichsten Punkt erreichte. An diesem Tag beginnt auf der Nordhalbkugel nach astronomischer Definition der Winter. Im hohen Norden herrschte zu diesem Zeitpunkt schon längstens die Polarnacht. Dennoch meldete der britische Meteorologe Scott Duncan für das grönländische Qaanaaq, einen der nördlichsten Orte auf der Erde, einen unglaublichen Wert: Dort war es 8,3 Grad warm. Das ist etwa 25 Grad wärmer als der langfristige Durchschnitt an diesem Ort. Diese Temperatur entstand zwar, weil warme Luft vom Süden Grönland erreichte. Der Wert ist jedoch nur möglich, weil es in der Arktis um ein Mehrfaches wärmer geworden ist als etwa in den mittleren Breiten. Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) vermeldete kürzlich einen offiziellen neuen Wärmerekord in der arktischen Region. Im russischen Dorf Werchoyansk wurden am 20. Juni 2020 38 Grad gemessen. Das Dorf liegt 115 Kilometer nördlich des Arktischen Zirkels. Im letzten Sommer lagen die Temperaturen gemäss WMO beinahe den ganzen Sommer 10 Grad über dem Durchschnitt für das arktische Sibirien. (lae)

Diese Beobachtung lässt sich gut mit den Normwerten ausdrücken, auf die sich die Klimatologen beziehen, um die Klimaentwicklung aufzuzeigen. Sie werden alle zehn Jahre erneuert, das nächste Mal ab Januar im nächsten Jahr. So betrug zum Beispiel die Durchschnittstemperatur für den Dezember in der Normperiode von 1961 bis 1990 an der Wetterstation Zürich-Fluntern 0,6 Grad, in der neuen Normperiode von 1991–2020 beträgt sie 1,7 Grad (siehe den Beitrag: Wie wir die kalten Winter verloren haben). In den letzten 30 Jahren hat sich damit die durchschnittliche Temperatur um 1,1 Grad erhöht. Nimmt man das Mittel für das gesamte Jahr, beträgt die Erwärmung sogar 1,7 Grad für Zürich.

Verändert sich der Jetstream durch den Klimawandel?

Da der Jetstream für die mittleren Breiten wetterbestimmend ist, stellen sich Klimaforschende seit einigen Jahren diese Frage. Die These ist: Die Arktis erwärmt sich fast dreimal so schnell wie der Rest der Welt. Das hat damit zu tun, dass durch die enorme Abschmelzung des arktischen Meereises weniger Sonnenstrahlung reflektiert wird. Dafür wärmt sich der arktische Ozean auf. Das wiederum beschleunigt den Schmelzprozess.

Damit wird die Temperatur- und entsprechend auch die Druckdifferenz zwischen der kalten Luft über der Arktis und der milderen im Süden geringer. In diesem Fall würde der Jetstream, der die kalten Luftmassen des Nordens von den warmen im Süden trennt, an Energie verlieren und zu schlingern beginnen. Es ist wie bei einem Fluss, der wenig Wasser führt und deshalb grosse Schlaufen im Flussbett zu ziehen beginnt. Mäandrieren heisst das im Fachjargon.

Eine Studie im Fachmagazin «Geophysical Research» zeigt zwar, dass der Jetstream sich seit den 1950er-Jahren tatsächlich etwas abschwächt. Aber eine neue Untersuchung in diesem Jahr kann die These nicht bestätigen. In einem Beitrag im renommierten Fachmagazin «Science» wird aufgezeigt: Obwohl sich der Verlust des Meereises weiter fortsetzt, gibt es in den Beobachtungen kaum Anzeichen, dass sich der Jetstream häufiger abschwächt, welliger wird und entsprechend für mehr Wetterextreme verantwortlich ist.

Beeinflusst der arktische Polarwirbel diesen Winter?

In diesem Winter sei die Vorhersage tatsächlich sehr schwierig, sagt Daniela Domeisen, Atmosphärenforscherin an der ETH Zürich. Der Polarwirbel entsteht jeweils im Herbst in den Luftschichten der Stratosphäre in einer Höhe von rund 20 bis 50 Kilometern. Wenn immer weniger Sonnenlicht die Polarregion erreicht, beginnen die Luftmassen, über dem Nordpol von West nach Ost zu zirkulieren. Im letzten Winter kollabierte und schwächelte der Polarwirbel, weil sich die Stratosphäre plötzlich erwärmte. So brach die Kaltluft aus dem Wirbel aus und wurde mit dem Jetstream in den Süden transportiert.

Domeisen hat die verschiedenen Modellvorhersagen angeschaut. Ihr Fazit: Zumindest für die nächsten Wochen im Dezember und Januar sei es unwahrscheinlich, dass sich eine Stratosphärenerwärmung ergebe. «Ich denke also, dass man sich für eine Kältephase in den nächsten Wochen im Moment nicht auf die Stratosphäre verlassen kann», sagt sie. Das Wetter wird also wie bisher in den unteren Luftschichten gemacht. Für Langzeitprognosen für die nächsten zwei Wintermonate sind die Wettermodelle nach wie vor zu ungenau. Aber für die nächsten zehn Tage heisst es bei Meteo Schweiz: «Hochdruckgebiet über Westeuropa, nordwestliche Strömung über den Alpen. Teilweise sonnige Tage wechseln sich mit kurzen Niederschlagsphasen ab. Temperatur über der jahreszeitlichen Norm.»

Martin Läubli ist Geograf und seit 2000 Wissenschaftsredaktor bei Tamedia mit Kerngebiet Klima und Energie. Seither besucht und verfolgt er die internationalen Klima- und Umweltkonferenzen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.