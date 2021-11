Der Krise zum Trotz – Lützelflüh will die Steuern senken Anderen Gemeinden macht Angst, wie sich Corona auf die Finanzlage auswirken wird. Im Gotthelf-Dorf will man die Steuerzahlenden aber entlasten. Susanne Graf

Fürs Bezahlen der Steuerrechnung muss man in Lützelflüh bald weniger auf die Seite legen (Symbolbild). Foto: Odile Meylan

Vor zehn Jahren hat die Gemeinde Lützelflüh ihre Steueranlage von 1.75 auf 1.84 erhöht. Jetzt schlägt der Gemeinderat eine Reise in umgekehrter Richtung vor. Das Budget 2022 basiert auf 1.74 Steuereinheiten. «Die finanzielle Situation der Gemeinde ist solid», steht in einer Medienmitteilung. «Durch die umsichtige Finanzwirtschaft in den letzten Jahren konnten trotz umfangreicher Investitionen zugleich Reserven aufgebaut werden.»

Dass der Gemeinderat in Zeiten von Corona, wo überall von Sparen die Rede ist, eine Senkung ins Auge fassen kann, «kam nicht von heute auf morgen», sagt Gemeindepräsident Kurt Baumann (SVP). In den letzten Jahren hätten die Rechnungen immer etwas besser abgeschlossen, als budgetiert worden war. Schon öfter sei daher aus dem Volk der Wunsch gekommen, die Anlage wieder zu senken.