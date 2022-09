SCB verliert in der Verlängerung – Lüthi-Abschied ohne Happy End Eine Niederlage zum Auftakt – Ein dezimierter SCB verliert gegen Meister Zug, holt sich aber nach einer starken Leistung einen Punkt. Vor dem Duell wurde Ex-CEO Marc Lüthi für seine grossen Verdienste geehrt. Angelo Rocchinotti

Der abtretende SCB-CEO Marc Lüthi wird mit einer Choreographie der Fans geeehrt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Nach drei Jahren Tristesse soll es beim SCB endlich wieder aufwärts gehen. Angestrebt werden die Top 6 und damit die direkte Playoff-Qualifikation. Gleichzeitig bittet der neue Geschäftsführer Raeto Raffainer jedoch um Geduld.

«Das Startprogramm hat es in sich, und bei so vielen Wechseln wird die Mannschaft Zeit benötigen, bis sie sich gefunden hat», so der Engadiner und verweist auf die Ausfälle. In der Tat standen gegen Zug nur gerade drei Ausländer zur Verfügung.

Chris DiDomenico sass die erste von zwei Spielsperren ab, die er sich im Halbfinal mit Fribourg eingehandelt hatte. Der neue Verteidiger Eric Gélinas – bei ihm wird die Lage von Tag zu Tag neu beurteilt – leidet an Adduktorenproblemen. Und Edeltechniker Dominik Kahun fehlt noch rund zwei Wochen.

Raffainer lobt Lüthi

Emotionen kamen gegen Zug schon vor dem ersten Bully auf. Marc Lüthi, der das Amt als CEO in der grössten Krise 1998 übernahm und während 24 Jahren bekleidete, wurde auf dem Eis für seine Verdienste geehrt. Die Fans kreierten eine würdevolle Choreografie: «24 Jahr dr starch Mah bim SCB – danke für aues!», stand auf einer Banderole, während Raffainer ein paar Worte an seinen Vorgänger richtete.

«Du hast den SCB zu einem der grössten Unternehmen in Europa aufgebaut. Darauf kannst du unglaublich stolz sein», lobte der 40-Jährige. Schliesslich wurde zu den Klängen des Berner Marsches ein Banner mit Lüthis Namen und der Nummer 1 unters Hallendach gezogen.

Der 24-Jährige, in der letzten Saison einer der Konstantesten, pariert 35 von 37 Schüsse. Abwehr-Quote von 94,60 Prozent. Chris DiDomenico

Während die Spannung in der Schlussphase kaum mehr zu ertragen ist, spielt der gesperrte Stürmer an seinem Handy herum. Carl Klingberg

Dass der Schwede beim Gegner bloss in der vierten Linie zum Zug kommt, zeigt wie stark der Meister auch in dieser Saison ist.

Erfreulich war auch, was der SCB in der Folge gegen den EVZ zeigte. Das Heimteam bot beste Unterhaltung, war dem Meister im ersten Drittel gar überlegen. Einziges Problem? Die Chancenauswertung. Selbst während 72 Sekunden doppelter Überzahl konnte der SCB nicht reüssieren. Kaltblütiger Zug.

Nach der ersten Pause handelte sich SCB-Goalie Philip Wüthrich eine Strafe wegen Hakens ein. Sven Bärtschi nahm für seinen Torhüter auf der Strafbank Platz. Der NHL-Rückkehrer war kaum zurück, da gelang Christian Djoos das 1:0. Auch zehn Minuten später stand Bärtschi im Fokus. Der Puck lag hinter EVZ-Keeper Leonardo Genoni hinter der Linie. Doch die Unparteiischen annullierten den Treffer nach Videostudium. Grund? Eine Kickbewegung. Es wäre Bärtschtis erstes NL-Tor im ersten Spiel gewesen.

Alle guten Dinge sind drei

Zug dominierte das Geschehen im zweiten Abschnitt mit 18:5-Schüssen, doch Bern gab sich nicht geschlagen. Nach 47 Minuten konnte das Heimteam erneut jubeln. Oscar Lindberg traf. Doch weil EVZ-Trainer Dan Tangnes die Coaches Challenge nahm, musste der Treffer abermals überprüft werden. Und wurde erneut annulliert. Die Schiedsrichter Piechaczek und Dipietro machten einen Handpass von Simon Moser aus. Doch was was lange währt, wird endlich gut. Sieben Minuten vor dem Ende traf Colton Sceviour aus kurzer Distanz. Die Verlängerung musste die Entscheidung bringen. Zugs Peter Cehlarik vermochte mit einem Pass Berns Hintermannschaft auszuhebeln. Brian O’Neill schoss Zug doch noch zum Sieg.



Enttäuschte Berner: Das Team von Johan Lundskog verliert in der Verlängerung nach starker Leistung. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Das Telegramm Infos einblenden Bern - Zug 1:2 n.V. (0:1, 0:0, 1:0) 15 105 Zuschauer. – Tore: 24. Djoos (Hofmann, Kovar) 0:1. 53. Sceviour (Bader) 1:1. 62. O’Neill (Cehlarik, Genoni) 1:2. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Bern. 5-mal 2 Minuten gegen Zug. – Bern: Wüthrich; Untersander, Zgraggen; Goloubef, C. Gerber; Loeffel, B. Gerber; Pinana; Vermin, Lindberg, Moser; Bader, Baumgartner, Bärtschi; Lehmann, Sceviour, Scherwey; Näf, Fahrni, RItzmann.

