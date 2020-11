Gehört: Neuer Blues aus Thun – Lucky Wüthrich macht klar: «I just wanna do my thing» Für seine neueste Veröffentlichung hat der junge Bluesman Lucky Wüthrich ein wahres Star-Ensemble am Start. Logisch, dass mehr als nur ein Song resultiert. Marco Zysset

Dass er stolz ist auf die Band, die seine neuen Songs eingespielt hat, ist Lucky Wüthrich auf diesem Promo-Foto anzusehen. Foto: PD

Als er an der Seite seines Mentors Philipp Fankhauser erstmals die Bühnen (nicht nur) dieses Landes stürmte, war er gerade mal 14 Jahre alt. Jetzt, zehn Jahre, ungezählte Konzerte und eine EP-Veröffentlichung später, steht er da – und sagt mit dem gesunden Selbstbewusstsein eines gestandenen Bandleaders: «I just wanna do my thing!» So heisst die erste von drei Singles von Lucky Wüthrich, die im November im 2-Wochen-Takt veröffentlicht werden.

Ich will mein Ding durchziehen, ich will einfach mein Leben leben. Zeilen, die in Zeiten der Pandemie durchaus auch als Hilfeschrei einer ganzen Generation und einer Unterhaltungsbranche, die nach zwei faktischen Lockdowns mit einem Fuss schon im Abgrund steht, verstanden werden dürfen.