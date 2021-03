SM für Kochlernende – Luca Heiniger vom «Panorama» erkocht sich Bronze An der Gusto 21, der Schweizer Meisterschaft für Kochlernende, schafft es Luca Heiniger aufs Podest.

Bronzegewinner Luca Heiniger mit Siegerin Dalila Zambelli (Mitte) und Silberköchin Seline Grossenbacher Foto: PD

Erstmals seit zwei Jahren traten wieder neun junge Talente bei der Schweizer Meisterschaft für Kochlernende gegeneinander an. Verteilt auf zwei Tage bereiteten sie im finalen Wettkochen der Gusto 21 ihre selber kreierten Gerichte zu, heisst es in einer Mitteilung des Schweizer Kochverbands. Dritter wurde dabei Luca Heiniger vom Restaurant Panorama Hartlisberg in Steffisburg.

Nur zwei Lernenden musste sich der Lehrling im zweiten Lehrjahr geschlagen geben: Als Siegerin ging Dalila Zambelli vom Waffenplatz Isone hervor, gefolgt von Seline Grossenbacher vom Restaurant Stucki in Basel. Luca Heiniger darf als offiziell drittbester Kochlehrling der Schweiz während einer Woche «die kulinarische Welt in und um Ascona» erkunden. Den vierten Rang teilte sich mit fünf weiteren Teilnehmenden Martina Manzione (drittes Lehrjahr) vom Waffenplatz Thun.

pd