Was geht – Veranstaltungstipps – Luca Hänni zieht es nicht nur nach Thun Eine Woche für Fännis, von und mit YB-Fans, mit einem Traumduo und einer Statue als Gruss in die Zukunft.

Signierstunde mit – kreisch – Luca Hänni

Uetendorf – Köln – Thun: Luca Hänni, Sänger, Herzeneroberer, Weltenbummler. Foto: Christian Pfander

Luca Hänni und seine Tanz- und Lebenspartnerin Christina Luft ziehen von Köln nach Bern, wie er im «Blick» jüngst verkündete. Ein weiterer Grund für alle Berner «Fännis» – so nannten sich doch seine Fans? –, durchzudrehen: Hänni signiert in der Buchhandlung Stauffacher Bücher. Denn er ist ja nicht nur Sänger, Fast-Eurovision-Song-Contest-Gewinner und Traumschwiegersohn in spe. Er hat auch noch ein Buch: «You got me. Stationen meines Lebens» heisst es.

Plattentaufe von – hebet nech am Bänkli – Oli Kehrli

Oli Kehrli. Ein Meister der Chansonkunst à la Mani Matter. Foto: Raphael Moser

Wenn Oli Kehrli singt, beschleicht einen ja immer auch das Gefühl, da stehe ein reinkarnierter Mani Matter mit umgehängtem YB-Schal auf der Bühne. Für Fans des guten alten Berner Chansons (und von YB) ist die Plattentaufe des Albums «Vierti Rundi» ein Freudentag, keine Frage. Und doch: Ein Mann und seine Gitarre – das war einmal. Kehrli hat eine Band um sich geschart. Mit der holt er nach, was eigentlich schon auf den 12. Februar angesetzt war, aber pandemiebedingt verschoben wurde.

Patricia Kopatchinskaja mit – tataa – Sol Gabetta

Zwei Virtuosinnen: Patricia Kopatchinskaja und Sol Gabetta. Foto: pd

Geigerin Patricia Kopatchinskaja trifft auf Cellistin Sol Gabetta – eine Traumkombination, in der ein überdimensioniertes Füllhorn voll Talent zusammenkommt. Die Wahlbernerin und die Wahlbaslerin treten im Casino Bern im Rahmen des Meisterzyklus auf und spielen einen Konzertabend lang Duos von Ravel über Kodály und Ligeti bis Bach.

Jazzreform mit – Obacht – Metallica

Youn Sun Nah bringt frischen Wind in den Jazz. Foto: pd

Die Südkoreanerin Youn Sun Nah zog es nach Frankreich, dort widmete sie sich den Studien des Jazz und des Chansons – und dort gilt sie heute als eine der erfolgreichsten Jazz-Musikerinnen. Nah ist eine Vokalistin ohne Berührungsängste, die mit ihrem Spektrum neuen Wind in die europäische Jazzszene gebracht hat. Zu ihrem Repertoire gehören neben den klassischen Jazznummern, französischen Chansons und südkoreanischen Volksliedern auch eigenwillige Interpretationen moderner Rocksongs – etwa von Metallica. Wie das wohl klingen mag? Zu hören: nächste Woche am Jazzfestival Bern. Mit dabei ist übrigens Ulf Wakenius – Oscar Petersons ehemaliger Gitarrist, mit dem sie bereits seit mehr als zehn Jahren zusammenarbeitet.

Ab in die – swoosh – Zeitkapsel

In diesem aufgeblasenen Ausstellungsraum wird bald die Zeitkapsel vorbereitet. Foto: pd

Das Berner Generationenhaus brütet mal wieder an einer neuen Ausstellung. Die soll «Denkmal 2051» heissen und im November aufgehen. Die Besucherinnen und Besucher sollen Wünsche und Versprechen an die zukünftige Generation richten, festgehalten von einem Roboter, der auf eine grosse Papierrolle schreibt. Danach wird die Rolle als Zeitkapsel für 30 Jahre im Innenhof vergraben. Ein Denkmal daran erinnern, dass da etwas vergraben ist. Doch wie soll es aussehen? Auf www.generation-zukunft.ch läuft ein Wettbewerb – die besten Ideen werden mit 1000 Franken belohnt.

