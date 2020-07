Liebesglück bei ESC-Star – Luca Hänni ist frisch verliebt Der Uetendorfer Musiker Luca Hänni hat eine neue Freundin. Es ist Christina Luft, mit der er in einer RTL-Sendung tanzte.

Luca Hänni und Christina Luft tanzen Jive. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Luca Hänni ist verliebt. Wie der «Blick» berichtet ist der Uetendorfer Musiker neu mit Christina Luft zusammen. Die beiden lernten sich im Frühling in der RTL-Sendung «Let's Dance» kennen, wo sie ein Tanzpaar bildeten. Im Bericht wird Hänni zitiert: «Mir gefällt alles an ihr. Von ihrer positiven und lieben Art bis hin zu ihrem wunderbaren Lächeln.» Derzeit pendle das Paar zwischen Köln und dem Zuhause Hännis in der Nähe von Bern. Zusammenziehen sei aber derzeit keine Option. Hänni: «Glücklicherweise können wir unsere Projekte oftmals miteinander verbinden. Solange wir uns regelmässig sehen können, ist gerade alles perfekt so, wie es ist.»

Auch beruflich hatten die beiden Turteltauben bereits miteinander zu tun. Hänni engagierte Luft als Tänzerin für sein Lied «Diamant». Im «ZDF-Fernsehgarten» performten sie das Stück live.

( ber )