Untere Berner Altstadt – Loubechehr findet trotz Corona statt Die Stadt Bern lädt am Freitag das lokale Gewerbe der Unteren Altstadt zum Einkaufen bis um 22 Uhr ein. Rahel Guggisberg

Der Promotionsanlass Loubecher soll am Freitag von 16 bis 22 Uhr viele Leute in die Untere Altstadt ziehen. Foto: Raphael Moser

Am Freitag findet der dritte Loubechehr in der Berner Altstadt statt – von 16 bis 22 Uhr. 75 Geschäfte werden geöffnet sein. «Dieses Jahr feiern wir, dass unsere Läden trotz der schwierigen Lage noch existieren und die Corona-Zeit bisher überstanden haben», sagt Karin Hänzi. Sie ist Mitorganisatorin des Loubechehr und Mitinhaberin eines Ladens in der Brunngasse.