Vor fast genau einem Jahr haben wir, meine Frau und ich, auf unserer Reise durch Sri Lanka einen heiligen Baum besucht. Sein Same wurde vor vielen Hundert Jahren aus Indien nach Sri Lanka gebracht und stammt von dem Baum, unter dem Buddha die Erleuchtung erfahren hat.

Als der Manager unseres Hotels hörte, dass wir zu diesem Baum aufbrechen, ist er schnell an den See gesprungen, hat eine Hand voll Lotusblumen (Seerosen) gepflückt und sie uns auf den Weg mitgegeben, damit wir die Blumen am Fusse des berühmten Baumes niederlegen.

Zusammen mit vielen anderen Menschen, Buddhisten und Hindus, sind wir dann zu dem Baum gegangen, barfuss und mit den Blumen in der Hand. Zusammen mit den Verehrern des Baumes, von denen einige offensichtlich mit einer Krankheit oder einer persönlichen Not daherkamen, haben wir unser Mitbringsel auf der Terrasse unter einem grossen Ast des heiligen Baumes abgelegt.