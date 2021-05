«Wir Jungen wollen die Welt erkunden»: Camille Lothe im Video der Gegner des CO₂-Gesetzes. Foto: Screenshot

Wie leicht das Gift der Desinformation in die Bevölkerung träufeln kann – das zeigt ein Video, mit dem die Erdöllobby und ihre Gehilfen am 13. Juni ein Nein zum CO₂-Gesetz erwirken wollen. SVP-Politikerin Camille Lothe steht auf einem Steg am Zürichsee, gerade legt ein Schiff ab. Und Lothe legt los. «Wir Jungen», sagt die Präsidentin der Jungen SVP Kanton Zürich, «wollen die Welt erkunden, neue Freundschaften schliessen und andere Länder kennen lernen.»

Wer möchte da widersprechen, gerade jetzt, da die Corona-Krise das Ferne gefühlt unendlich weit von uns weggetragen hat? Umso schmerzhafter muss sich anfühlen, wovor Lothe im nächsten Satz warnt: Das Fliegen werde «für viele von uns, die nur ein kleines Budget haben, fast unmöglich». Schuld sei das CO₂-Gesetz, das auf jeden Flug eine neue Steuer von bis zu 120 Franken einführe. Dabei, so Lothe, solle doch jeder die Chance haben, die Welt zu erkunden.