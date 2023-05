Start der Berner Freibadsaison – Das Lorrainebad bleibt abends länger geöffnet Nächsten Samstag öffnen die Berner Freibäder ihre Tore. Für die Badifans gibt es einige Neuerungen – die Aaretemperatur lässt sie aber noch frösteln. Andreas Weidmann

Ist künftig abends länger geöffnet: Das Berner Lorrainebad. Foto: Andreas Blatter (Archiv)

Knapp 12 Grad betrug die Aaretemperatur gegen Dienstagmittag in Bern, der bisherige Jahreshöchststand liegt laut der Website Aaremarzili.info bei 12,73 Grad, gemessen am letzten Samstag. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag der Tageshöchstwert bei 14,3 Grad. Weniger hartgesottene Aarefans müssen sich deshalb noch etwas gedulden, bis sie komfortable Bedingungen vorfinden – bis dahin müssen sie sich mit den etwas wärmeren Schwimmbecken begnügen.



Diese sind im Marzili, in der Lorraine, im Wyler, Weyermannshaus und Ka-We-De für den Sommer bereit: Am kommenden Samstag öffnen die fünf Bäder ihre Bassins für die neue Saison. Dabei gibt es einige Neuerungen und Attraktionen, wie das Stadtberner Sportamt am Dienstag mitteilte.



Die wichtigste Neuerung betrifft das Lorrainebad: Es öffnet in der Hochsaison vom 1. Juni bis 13. August neu erst um 10 Uhr (bisher 8.30 Uhr) und bleibt dafür abends bis 21 Uhr geöffnet (bisher 20 Uhr). Mit der Änderung könne einem Bedürfnis der Besucherinnen und Besucher entsprochen werden, am Abend länger im Bad verweilen zu können, heisst es im Communiqué.



Im Marzili bleiben die Öffnungszeiten unverändert, dafür können sich Skimboarder erneut auf spassige Momente auf der Skimboard-Anlage freuen. Im August steht sie während zwei Wochen gratis zur Verfügung. Daneben gibt es im Marzili und in den anderen Freibädern Aktivitäten rund um die Kletter-Weltmeisterschaften, die vom 1. bis 12. August 2023 in Bern stattfinden.

Eintrittskarten via Webshop

Angekündigt hat das Berner Sportamt am Dienstag zudem die Eröffnung eines Webshops: Dort sind neu nicht nur Tickets, 10er-Karten und Saisonkarten für die städtischen Hallenbäder erhältlich, sondern auch solche für das Freibad Ka-We-De. Die anderen Freibäder sind gratis zugänglich.

Das Freibad Wyler beendet die Badisaison bereits am 27. August, weil die Bauarbeiten für das Sanierungsprojekt beginnen, die Ka-We-De schliesst wie üblich Anfang September, um den Eisbetrieb vorzubereiten. Die Freibäder Weyermannshaus, Marzili und Lorraine schliessen am 17. September.

