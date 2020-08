Aussenverteidiger bucht Hattrick – Loris Lüthi trifft wie einst

FCB-Coach Alex Frei Der FC Breitenrain hat zum Auftakt der Saison in der Promotion League gegen die U-21-Equipe des FC Basel 3:2 gewonnen. Breitenrains Aussenverteidiger Loris Lüthi erzielte alle drei Tore und ärgerte Basel-Coach Alex Frei. Adrian Lüpold

Der dreifache Torschütze Loris Lüthi (in der Mitte mit gelber Trinkflasche) wird von den Teamkollegen des FC Breitenrain gefeiert. Foto: Andreas Blatter

Etwas vom Schönsten im Fussball ist seine totale Unberechenbarkeit. Wer hätte schon ernsthaft daran geglaubt, dass der stolze FC Barcelona in einem Viertelfinal der Champions League irgendwann mit 8:2 vom Platz gefegt werden kann?

Oder wer hätte es beim FC Breitenrain vor dem Auftakt in die Promotion League gegen die U-21-Equipe des FC Basel für möglich gehalten, dass ausgerechnet der rechte Aussenverteidiger per Hattrick sämtliche Treffer zu einem spektakulären 3:2-Startsieg beisteuert und zum umjubelten Matchwinner avanciert?

Als Junior noch Stürmer

Loris Lüthi heisst der unbestrittene Held in den Reihen des FC Breitenrain zum Auftakt der neuen Saison. Der 26-Jährige zeichnet sich normalerweise mit einem hervorragenden Stellungsspiel im rechten Couloir aus. Er verfügt über eine solide Grundschnelligkeit, strahlt eine ungeheure Dynamik aus und ist mit einer Wucht und Kopfballstärke gesegnet, die ihn vor allem bei Standardsituationen schon in den letzten Jahren zu einem regelmässigen Torschützen gemacht hatten. Kurzum: Lüthi verkörpert den modernen Aussenverteidiger in Reinkultur.

Wuchtig, schnell und torgefährlich: Loris Lüthi (links) ist der Prototyp eines modernen Aussenverteidigers. Foto: Andreas Blatter

Gegen die vom ehemaligen Nationalspieler Alex Frei trainierten Nachwuchskicker des FC Basel schlüpfte der Aussenverteidiger nun aber sogar in die Rolle des nimmersatten Goalgetters wie es Frei einst selber war. Beim 1:0 in der 20. Minute haute er den Ball nach einen Basler Befreiungsschlag aus rund 30 Metern mit vollem Risiko per Dropkick ins lange Eck – ein veritables Traumtor. In der 37. Minute sprintete Lüthi bei einem Eckball in Richtung des ersten Pfostens und wuchtete den Ball per Kopf unhaltbar zum 2:0 ins Basler Tor. Und kurz nach der Pause (47.) komplettierte der Aussenback mit dem 3:0 seinen persönlichen Hattrick wieder nach einem Corner, indem er das Spielgerät mit dem Kopf im Fünfmeterraum der Basler noch entscheidend ablenkte. «Beim dritten Treffer war am Schluss auch noch ein Basler Spieler am Ball», sagte Lüthi und ergänzte lachend: «Aber ich nehme das Tor und den Hattrick natürlich gerne».

Als Junior sei er ab und zu als Stürmer aufgelaufen, meinte Lüthi. «Da habe ich vielleicht mal einen Hattrick erzielt. Im Aktivfussball bei den Erwachsenen ist mir das aber sicher zum ersten Mal gelungen», erklärte der Matchwinner nach dem Spiel, nachdem er sich am Spielfeldrand die Glückwünsche seiner Eltern abgeholt hatte.

Ab und zu genervt, aber immer voller Energie. Alex Frei, Coach der Basler U-21, peitschte seine Mannschaft permanent nach vorne. Foto: Andreas Blatter

Alex Frei trieb die Basler an

Trotz Lüthis Hattrick und einer 3:0-Führung nach 47 Minuten, musste der FC Breitenrain am Ende noch um den Startsieg zittern. Die Basler, die mit ihrer offensiven mutigen Spielweise viel zu einem spektakulären und temporeichen Match beitrugen, gaben bei brütender Hitze niemals klein bei und schafften durch zwei Tore in der 54. und der 70. Minuten nochmals den Anschluss.

Interessant war dabei auch zu beobachten, wie Alex Frei, der beste Torschütze in der Geschichte der Schweizer Nationalmannschaft, seine junge Equipe unentwegt nach vorne peitschte. Frei wirkte als Coach an der Seitenlinie wie früher auf dem Platz: Enorm fokussiert und enorm ehrgeizig. Leichte Fehler seiner Spieler oder umstrittene Entscheide des Schiedsrichters quittierte er teils mit einem Kopfschütteln oder einem ironischen Lachen, um sofort wieder ernst zu werden und korrigierend einzugreifen und aufzumuntern. Frei pendelte permanent zwischen Bank und seiner Coaching Zone, wobei er gegen Ende der Partie zu einem kleinen Zappelphilipp mutierte und das 3:3 wohl am liebsten selbst geschossen hätte.

Am Schluss blieb aber auch Frei nichts anderes übrig, als Breitenrain-Coach Martin Lengen, mit dem er einst beim FC Luzern zusammen gespielt hatte, fair zum Sieg zu gratulieren. Und wahrscheinlich ist Frei in seiner langen, langen Karriere sogar erstmals Zeuge geworden, wie ein Aussenverteidiger einen Hattrick bucht und ein Spiel im Alleingang entscheidet. Fussball ist und bleibt ein unberrechenbarer Sport.