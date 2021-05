Zuwanderung nach Visp – «Lonza hat sich um alles gekümmert» Was macht das mit einer Bergregion, wenn auf einen Schlag Tausende neue Stellen entstehen? Besuch in Visp, wo Impfstoffhersteller Lonza neue Mitarbeiter im Akkord einstellt. Maren Meyer , Cyrill Pinto , Jon Mettler

Die Familie Hoffmann aus dem Saarland ist nach Visp ausgewandert. Caroline und Marcel arbeiten bei Lonza – Leon besucht die Kita «Spillchischta». Foto: Andrea Soltermann

Marcel Hoffmann diente zwölf Jahre bei der Deutschen Bundeswehr – unter anderem als Fallschirmjäger in Afghanistan. Jetzt steht er an einem anderen Brennpunkt im Einsatz. Seit letztem Herbst arbeitet er bei Lonza in Visp. Der 32-Jährige folgte nach seiner Karriere beim Militär seiner gleichaltrigen Partnerin Caroline ins Wallis. Seit 2017 sind die beiden verheiratet, inzwischen sind sie Eltern von Leon (3), im Juli folgt das zweite Kind. «Wir fühlen uns hier wohl», sagen die beiden bei einem Treffen im Schwimmbad Visp.

Obwohl es am Anfang sprachliche Hürden gab: «Als ich hier ankam und die Leute sprechen hörte, dachte ich, ich sei auf einem türkischen Basar», lacht Caroline Hoffmann. An den Walliser Dialekt haben sich die Einwanderer aus dem Saarland inzwischen gewöhnt.