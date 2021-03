Interview mit Pharmakenner – «Lonza hätte dem Bund die schnelle Impfstoffbelieferung garantiert» Für den ehemaligen Chefjuristen von Roche, Gottlieb Keller, ist klar, dass der Bund den Impfstoff direkt bei Lonza hätte kaufen können. Isabel Strassheim

Techniker in der Lonza-Fabrik in Visp, bei der der Covid-Impfstoff von Moderna hergestellt wird. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Herr Keller, war es von Lonza-Präsident Albert Baehny absurd, beim Bund um Investitionshilfe für die Impfstoffproduktion nachzufragen? Keineswegs, es scheint ein einfacher Fall gewesen zu sein: Lonza suchte Kapital, um rasch Kapazitäten für die Herstellung des Covid-Impfstoffs in Visp aufzubauen, und hat sich an den Staat gewendet. Lonza selbst hat offenbar investiert, suchte aber offenbar noch einen zusätzlichen Investor. Die Schweiz hatte allen Grund, am Aufbau von Kapazitäten im Wallis interessiert zu sein.

Die Gretchenfrage dabei ist, ob Lonza dem Bund dafür auch eine schnelle Impfstoffbelieferung hätte zusichern können. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Lonza der Schweiz die rasche Impfstoffbelieferung hätte garantieren können. Das hätte sich vertraglich einfach regeln lassen. Einerseits spricht die Schweiz Lonza eine bestimmte Summe als Finanzierungshilfe für den Anlagenaufbau zu; Lonza und Moderna vereinbaren andererseits, dass dafür eine bestimmte Menge an Impfstoff vorrangig an die Schweiz geliefert wird. Ohne diese Möglichkeit wäre Herr Baehny kaum auf den Bund zugekommen.

Hätte es nicht auch einen Vertrag zwischen dem Bund und Moderna geben müssen? Nein, einen direkten Vertrag zwischen der Schweiz und Moderna hätte es dafür nicht unbedingt gebraucht. Ein Dreiecksvertrag hätte genügt: Bund-Lonza, Lonza-Moderna.

Bundesrat Alain Berset behauptete, die Schweiz hätte nichts von einer Unterstützung von Lonza gehabt, denn der Impfstoff wäre zu 100 Prozent in den Händen von Lonza geblieben. Nein, Lonza hätte den Impfstoff in Absprache mit Moderna – sogar zu einem vorab vertraglich festgesetzten Preis – direkt an die Schweiz verkaufen können. Moderna ist zwar die Patentinhaberin, aber als Produzentin hätte Lonza dennoch vertraglich mit ihr vereinbaren können, dass sie eine bestimmte Zahl an Dosen verkaufen kann.

Zur Person Infos einblenden «Lonza hätte der Schweiz die rasche Impfstoffbelieferung garantieren können»: Gottlieb Keller, ehemaliger Chefjurist bei Roche. Foto: PD Gottlieb Keller hat 36 Jahre für den Pharmakonzern Roche gearbeitet, die letzten 17 Jahre als Mitglied der Konzernleitung und Chefjurist. Als ehemaliger Vizepräsident von Economiesuisse und Präsident von Scienceindustries und Swissholdings war er zudem eine führende Persönlichkeit der Schweizer Wirtschaft. Der inzwischen 66-Jährige wurde vergangenen März bei Roche pensioniert. (ish)

Hätte der Bund dafür eine eigene Produktionslinie nur für die Schweiz in Visp besitzen müssen? Nein, die Produktionsstrasse wäre im Besitz von Lonza gewesen. Hätte die Schweiz investiert, hätte für sie eine vorab festgelegte Menge an Impfdosen garantiert werden können.

Aber Lonza stellt nur den Wirkstoff und nicht den fertigen Impfstoff her. Für die Endfertigung hätten Lonza oder der Bund dann weitere Firmen finden müssen. Ein lösbares Problem.

Im Protokoll der Sitzung zwischen dem Bund und Lonza wird von der Kommerzialisierung durch eine separate Firma berichtet. Was bedeutet das, hätte das den Vertrag mit dem Bund erschwert? Das wäre eine mögliche Komplikation gewesen, erschiene mir aber lösbar.

«Alle, die ich in der Pharmabranche kenne, ziehen den Hut vor dem Lonza-Präsidenten und seinem damaligen Angebot an die Schweiz.»

Sind solche Investitionsverträge zur Herstellung und Eigenvermarktung von Medikamenten oder Impfungen in der Pharmaindustrie überhaupt bekannt? Solche Verträge zwischen zwei Firmen werden in der Pharmabranche durchaus gemacht.

Für Sie ist der Vorschlag Baehnys, den er damals offenbar dem Bund machte, also durchaus valabel? Alle, die ich in der Pharmabranche kenne, ziehen den Hut vor dem Lonza-Präsidenten und seinem damaligen Angebot an die Schweiz. Ich kann zwar nicht für Roche sprechen, aber wäre Herr Baehny auf Roche zugekommen, hätte ich eine mögliche Finanzierung der Produktionskapazität als realistisch beurteilt und dafür mit ihm vertraglich vereinbaren können, dass er vorrangig eine bestimmte Zahl an Impfdosen an die Roche-Mitarbeitenden liefert. Das ist zwar ein theoretisches Beispiel, aber das wäre aus meiner Sicht realisierbar gewesen.

Bundesrat Alain Berset besuchte im Januar die Produktion bei Lonza in Visp. Eine Investition in die dortigen Anlagen tätigte er nicht. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Und was denken Sie über den Bund, der das nicht weiter verfolgte? Dass die Schweiz das nicht verstanden hat und nicht darauf eingegangen ist, kann ich nur darauf zurückführen, dass das Risiko zu hoch erschien, denn es war damals ja nicht klar, ob der Impfstoffkandidat Erfolg haben würde.

Hätten Sie damals in den neuartigen mRNA-Impfstoff investiert? Ja, auch wenn es natürlich um Risikokapital geht. Der Bund muss da natürlich vorsichtiger sein als die Pharmaindustrie, die ja laufend in riskante Forschungsprojekte investiert. Aber der Bund wie auch Schweizer Firmen haben seinerzeit viel für die Rettung der Swissair gezahlt. Allein Roche hatte 100 Millionen Franken gegeben. Die Unterstützung der Impfstoffproduktion kann ebenso als Infrastrukturmassnahme gelten. Der Bund hätte sich da meiner Meinung nach ruhig beteiligen sollen.

Und jetzt? Inzwischen ist das Covid-Gesetz geändert und sieht auch die staatlichen Investitionshilfen vor, könnte sich der Bund noch am Aufbau zusätzliche Produktionslinien in Visp beteiligen? Ich glaube nicht. Vergangenes Frühjahr war noch nicht klar, dass der Moderna-Impfstoff sicher und wirksam ist. Damals suchte Moderna noch Produktionskapazitäten und hätte sich auf einen solchen Dreiecksvertrag mit dem Bund und Lonza eingelassen. Schon kurze Zeit später dürfte das nicht mehr der Fall gewesen sein, und man konnte nur noch Bestellungen treffen, ohne bevorzugte Liefergarantie.

Astrazeneca-Empfehlung in Deutschland wohl bald eingeschränkt Infos einblenden Für den Corona-Impfstoff von Astrazeneca deutet sich in Deutschland eine geänderte Altersempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) an. Das Präparat soll voraussichtlich nur noch für Menschen über 60 Jahre empfohlen werden. Das geht aus einem Beschlussentwurf der Stiko hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In dem Entwurf heisst es, basierend auf der momentanen Datenlage empfehle die Stiko «im Regelfall» die Impfung mit Astrazeneca «nur Menschen im Alter >60 Jahre». Der Einsatz unterhalb dieser Altersgrenze «bleibt indes nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoakzeptanz nach sorgfältiger Aufklärung möglich», heisst es in dem Beschlussentwurf weiter. Hintergrund der Diskussionen sind Hirnvenenthrombosen, die zuletzt im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen aufgetreten waren, vorwiegend bei Frauen unter 55. Dazu heisst es in dem Beschlussentwurf: «Obwohl deutlich mehr Frauen betroffen waren, schränkt die Stiko vorsorglich ihre Empfehlung für beide Geschlechter ein.» Am Dienstagabend wollten die deutschen Gesundheitsminister von Bund und Ländern über den weiteren Umgang mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca beraten. Die Schweiz hat den Impfstoff von AstraZeneca bisher noch nicht zugelassen. (sda/red)

