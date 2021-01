«Gsunds Nöis»: So machen Sie einen veganen Kuchen – Lola liefert Ein veganer Kuchen ohne Butter, Rahm und Zucker – kann das schmecken? Natürlich. Wir zeigen, wies geht, genauer: So macht man die Snixers-Torte aus dem Lola’s Kitchen in Zürich. Nina Kobelt

Laura Niemi (links) und Alina Russ in Lola’s Kitchen in Zürich: Sie verraten ihr Rezept für die vegane Torte Snixers. Foto: Andrea Zahler

Laura Niemi hat Alina Russ auf Instagram entdeckt und sie angerufen. So ist sie in diesem kleinen Tortenshop in Zürich-Wiedikon gelandet. Wie wir heute. Weil wir auf der Suche nach einem Rezept für einen Kuchen sind. Einen veganen Kuchen. Laura Niemi ist Patissière im Park Hyatt, einem Zürcher Fünfsternhotel. Noch bis März, dann wechselt sie ganz in diese feine Tortenmanufaktur, wo sie schon jetzt mit Alina Russ zusammen Süsses kreiert. Letztere liefert gerade noch Kuchen aus. Es ist halb zehn Uhr morgens.

Also heisst das für uns: Jetzt erst mal die Vitrine anschauen. Hier liegen Kuchen, aber nicht irgendwelche. Sie heben die Laune merklich, sofort, denn draussen ist es grau und kalt. Die bunten Stücklein tragen hippe Namen wie Raspberry, Salted Caramel und Lemon-Poppyseed (zu deutsch: Himbeere, gesalzenes Caramel, Zitrone-Mohn), und diese Anglizismen sind für einmal nicht nervig, sondern irgendwie aufregend, weil man nicht recht weiss, was einen erwartet, aber man sich trotzdem sicher ist, dass es gut sein wird. Lolas Kuchen sind nicht nur optische Stimmungsaufheller, sondern auch vegan und ohne raffinierten Zucker hergestellt. Und «raw», wie man so schön sagt, roh, also nicht gebacken. Doch, Sie müssen uns glauben, auch wir haben uns gefragt: Bei aller Liebe zu Korrektheit – schmeckt das überhaupt noch?