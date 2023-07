Bahnverkehr vollständig gesperrt – Lokomotive steht im Zürcher Bahnhof Altstetten in Flammen Eine Lok der S14 hat Feuer gefangen. Der Bahnhof ist gesperrt worden. Das betrifft auch den Verkehr für Züge nach oder aus Bern und Basel. UPDATE FOLGT

Feuer und Rauch: Eine Lokomotive brennt im Zürcher Bahnhof Altstetten. Foto: Leserreporter 20 Minuten

Ein Brand einer Lokomotive im Bahnhof Zürich-Altstetten beeinträchtigt am späten Donnerstagnachmittag den Bahnverkehr. Es ist laut SBB mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Auch Fernverkehrsverbindungen sind betroffen.

Der Bahnverkehr in Zürich-Altstetten wurde um 17.30 Uhr am Donnerstag unterbrochen, wie die SBB mitteilten. Aus noch unbekannten Gründen sei um 17 Uhr die Lok einer S-Bahn (wohl die S14, Anm. d. Red.) in Brand geraten. Nachdem zunächst nur zwei Gleise gesperrt worden seien, habe man später die Fahrleitungen des ganzen Bahnhofs ausschalten müssen. Die Löscharbeiten waren kurz vor 18 Uhr in vollem Gang. Die Dauer der Störung ist unbekannt. Der Grund für den Brand ist noch nicht eruiert worden.

Gegenüber «20 Minuten» bestätigte die SBB den Vorfall. Der Bahnhof sei um 17.30 Uhr vollständig für den Bahnverkehr gesperrt worden, sagt SBB-Mediensprecher Reto Schärli. Dementsprechend können im Moment auch keine IC-Züge aus Bern oder Basel nach Zürich fahren. Ein Konzept sei aktuell in Erarbeitung, teilweise würden Züge Richtung Zürich fahren und frühzeitig gewendet.

Im Zürcher HB müssen die Passagiere, die nach Bern oder Basel fahren wollen, Geduld übern. Foto: Leserreporter «Tages-Anzeiger»

SDA/red

Fehler gefunden?Jetzt melden.