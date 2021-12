Wegen Ansteckungschaos – Corona-Hotline als Hilfe für überforderte Schulen Bezahlte Freiwillige unterstützen Schulen bei Corona-Fällen. Die Gemeinde Muri könnte so zum Vorbild für andere werden. Die Stadt Bern zieht bereits nach. Mathias Streit

Das Team von Beat Schmitter ist täglich 17 Stunden erreichbar, von morgens um 6 Uhr bis abends um 23 Uhr. Foto: Raphael Moser

Hier ein positiv getestetes Schulkind, da ein Anruf eines besorgten Vaters: Die Arbeit der Lehrpersonen und Schulleitungen war in den letzten Wochen anstrengender als sonst. So sehr, dass einige dem ständigen Druck kaum mehr standhielten. Die Gemeinde Muri hat deshalb reagiert und eine zentrale Anlaufstelle für alle Eltern eingerichtet. Die Stadt Bern will nach den Winterferien nachziehen. Wird Muri nun zum Vorbild für weitere Gemeinden?

«Unser System könnte problemlos auch in anderen Gemeinden funktionieren», sagt Beat Schmitter. Der Pensionär leitet das sogenannte Lageverfolgungszentrum (LVZ) in Muri. Seit Mitte November ist dessen Pikettstelle täglich während 17 Stunden telefonisch erreichbar – jeweils von 6 bis 23 Uhr. «Bei uns laufen alle Fäden zusammen», erklärt Schmitter. So nimmt das LVZ Anrufe von Eltern entgegen, übermittelt dem Kanton die Liste betroffener Schulklassen oder verschickt Informationsschreiben, wenn ein Kind positiv getestet wurde. «Damit können wir die Schulleitung entlasten», sagt Schmitter.