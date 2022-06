Zugkollision im Bahnhof – Lok prallt in stehenden Güterzug in Zollikofen Kurz vor dem Mittag kam es im Bahnhof Zollikofen zu einer Zugkollision gekommen. Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen.

Im Bahnhof Zollikofen kam es am Donnerstagmittag zu einem Unfall mit zwei Zügen. (Archivbild) Foto: Beat Mathys

Am Bahnhof in Zollikofen ist nach Angaben der SBB eine Lok auf einen stehenden Güterzug aufgefahren. Ein Personenzug soll nicht in den Unfall involviert sein, wie die SBB auf Twitter weiter schreibt. Es ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Die Dauer der Einschränkung ist unbestimmt. Reisende von Bern nach Biel/Bienne werden gebeten, via Olten zu fahren. Die SBB hat weitere Informationen in Aussicht gestellt. Bereits am frühen Donnerstagmorgen kam es zu Verspätungen und Zugausfällen auf der Strecke Lyss Biel. Grund dafür war eine Fahrleitungsstörung in Busswil.

sih/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.