Die Favoriten

Zehn Kombinationen hat Pinturault im Weltcup gewonnen, 2019 in Are holte er den WM-Titel. Der jahrelang kompletteste Skifahrer der Welt hat gewiss Medaillenchancen, wobei er sich im Slalom schwertut - zuletzt verpasste er zweimal den zweiten Lauf. Hoch gehandelt wird Titelverteidiger Marco Schwarz, sein österreichischer Landsmann Johannes Strolz ist mit der Referenz als Olympiasiegers angereist. Zu beachten gilt es überdies den Kanadier James Crawford, die Norweger Aleksander Kilde und Atle Lie McGrath. Und da ist natürlich der grosse Schweizer Trumpf: Loïc Meillard wird von vielen Experten als Gold-Anwärter bezeichnet. Er ist in dieser Saison schon im Slalom und im Super-G auf dem Podest gestanden.