Streit um Lohnerhöhungen – Lohnverhandlungen im Berner Toblerone-Werk gescheitert Der Weltkonzern Mondelez will der Belegschaft der Toblerone-Fabrik in Bern-Brünnen die geforderten 6 Prozent Lohnerhöhung nicht gewähren.

Das Toblerone-Werk von Mondelez in Bern-Brünnen. Foto: Christian Pfander

Das Unternehmen Mondelez und die Belegschaft des Toblerone-Werks in Bern-Brünnen sind weiter uneins über Lohnerhöhungen. Mondelez habe am Montag die Verhandlungen abgebrochen, teilte die Gewerkschaft Unia am Dienstag mit.

Der Konzern plane nun eine Lohnerhöhung von durchschnittlich 1,8 Prozent, hiess es im Communiqué. Die Beschäftigten forderten eine Erhöhung von 6 Prozent.

Die Verhandlungsdelegation von Mondelez habe am Montag an einer Verhandlungsrunde den anwesenden Beschäftigten mitgeteilt, dass der Konzern beschlossen habe, die Lohnverhandlungen einseitig zu beenden. Das Angebot einer Lohnerhöhung von 1,8 Prozent komme angesichts der Teuerung im letzten Jahr (2,8 Prozent) einer Senkung der Reallöhne gleich, bemängelte Unia in der Mitteilung.

Insgesamt habe es seit dem 3. März drei Verhandlungsrunden gegeben. Die Delegation des internationalen Lebensmittelkonzerns habe dabei zuerst jedes Angebot verweigert und erst im Anschluss eine Lohnerhöhung von bis zu 1,5 Prozent vorgeschlagen. Die zusätzliche Erhöhung auf 1,8 Prozent sei das Resultat eines Protests der Belegschaft.

Die Gewerkschaft Unia verlangt nun weitere Verhandlungen und habe dem internationalen Lebensmittelkonzern bereits eine Einladung zu einer weiteren Verhandlungsrunde gesandt.

Das Toblerone-Werk in Bern-Brünnen hat rund 200 Beschäftigte. An diesem Standort wird sämtliche Toblerone produziert. Dies wird sich aber ab Ende 2023 ändern, da die Schokolade auch in der Slowakei hergestellt wird.

Eine Stellungnahme von Mondelez lag zunächst nicht vor.

