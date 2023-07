Geldberater: Raiffeisen Museumspass – Lohnt es sich, für Gratiseintritte sein Geld in Fonds anzulegen? Die Raiffeisenbank stellt ihre Museumspässe nur noch für Member-Plus-Kunden aus. Die Vor- und Nachteile dieses Programms. Martin Spieler

Mit der Raiffeisen-Bankkarte kostenlos ins Museum: Eine Besucherin in einer Ausstellung im Kunsthaus Zürich. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Um weiterhin mit der Raiffeisenkarte gratis Museen besuchen zu können, schlägt uns die Bank vor, in eines ihrer Fonds-Produkte 20’000 Franken in 24 Monatsraten zu investieren. Der Zins auf dem Mitgliedersparkonto beträgt 2 Prozent. Allerdings ist die Total Expense Ratio (TER) je nach Fonds-Produkt 1,05 bis 1,41 Prozent, die Ausgabekommission der Anlagefonds 1,5 Prozent und die Depotgebühr 0,3 Prozent. Wir stellen uns eher eine Investition in ETF vor. Die Gesamtkosten der Raiffeisenlösung scheinen mir etwas hoch. Was meinen Sie dazu? Leserfrage von C.M.