Geldblog: Festhypotheken – Lohnen sich lange Laufzeiten? Neben der Zinsprognose sollte man bei der Wahl der Hypotheken-Laufzeit mitberücksichtigen, dass sich die eigene Lebenssituation verändern kann. Martin Spieler

Talsohle durchschritten: Kommt bald eine Trendwende bei den Zinsen? Illustration: Christina Baeriswyl

Ich erwäge einen Hypotheken-Wechsel zu einer Pensionskasse. Im Schnitt liegen die Sätze für eine Festhypothek von 5 Jahren bei rund 0,5 Prozent und bei 10 Jahren bei rund 1 Prozent. 5 Jahre Laufzeit haben den Vorteil mit dem günstigeren Zinssatz, und wenn man die Wohnung verkaufen sollte, ist man nicht lange gebunden. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Zinsen nur runter gegangen sind und sich lange Laufzeiten nicht gelohnt haben. Ich tendiere zu 5 Jahren. Was empfehlen Sie? Leserfrage von P.S.

In der Tat zeigen die Zinsen in der Schweiz seit Jahren mehr oder weniger nur abwärts. Dazwischen gibt es kurze Phasen mit einer Zinserholung. Die Grundtendenz war aber eindeutig abwärts. Inzwischen sind allerdings in den USA die Langfristzinsen wieder etwas gestiegen, was auch bei uns in Europa die Zinsen leicht anziehen liess. Nach wie vor bewegen wir uns sowohl bei den Kapitalmarktzinsen als auch bei den Hypozinsen, die Sie ansprechen, auf historischen Tiefs.

Die grosse Frage ist nun, ob die starke Konjunkturerholung in den USA und die steigende Teuerung die US-Notenbank bald zu einer Trendwende bei den Zinsen bewegen könnte. Momentan sieht es danach aus, dass die höhere Inflation nur temporärer Natur ist und die Notenbank an den tiefen Zinsen festhält. Auch in Europa spricht momentan wenig für eine Zinswende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat mehrfach signalisiert, dass sie die Zinsen noch länger tief halten möchte.

Die hohen Schuldenberge in Europa sprechen auch längerfristig gegen höhere Zinsen.

Dies setzt auch den Rahmen für die Zinsen hier in der Schweiz. Da die Schweizerische Nationalbank wegen dem starken Franken stark von der Europäischen Zentralbank abhängig ist, kann sie die Zinsen hierzulande sicher nicht anheben, bevor dies nicht auch die EZB tut. Kurz- und mittelfristig kann man daher von weiter tiefen Zinsen ausgehen.

Die Tatsache, dass die Zinsen in den letzten Jahren fast immer gesunken waren, gibt Ihnen keine Garantie, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird. Falls die Teuerung mittelfristig doch stärker als heute erwartet anzieht und sich die Konjunktur auch längerfristig weiter erholt, könnten auch die Zinsen irgendwann wieder nach oben zeigen. Die hohen Schuldenberge in Europa sprechen zwar auch längerfristig gegen höhere Zinsen, da die Staaten dann Mühe bekommen, die Schulden zu finanzieren. Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass die Zinsen wohl die Talsohle durchschritten haben und langfristig tendenziell eher wieder steigen dürften.

Ein Entscheid über die Laufzeit einer Festhypothek ist allerdings nicht alleine von der Zinsprognose abhängig. Wie Sie richtig schreiben, ist man bei einer langen Laufzeit einer Hypothek auch sehr lange gebunden. Wenn sich die Lebenssituation ändert und man seine Immobilie verkaufen will, kann eine noch lang laufende Festhypothek zu einem Problem werden. Meist kann man nicht ohne Kostenfolgen aus einem lang laufenden Vertrag aussteigen. Falls man selbst nicht sehr sicher ist, dass man in den nächsten zehn Jahren die Immobilie auf keinen Fall verkaufen will, wäre ich bei lang laufenden Verträgen eher vorsichtig. Im Zweifelsfalle würde ich so wie Sie ebenfalls eher eine Laufzeit von fünf Jahren einer Laufzeit von zehn Jahren vorziehen.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

