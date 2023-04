Interlaken Tourismus – Logiernächte-Rekord mit Wermutstropfen Fast 2,9 Millionen Übernachtungen verzeichnete die Ferienregion Interlaken im Jahr 2022 – ein neuer Höchstwert. Dennoch ist Tourismusdirektor Daniel Sulzer nicht restlos zufrieden. Auf dem Bödeli sind die Zahlen noch nicht auf Vor-Pandemie-Niveau. Christoph Buchs

Daniel Sulzer, Direktor von Interlaken Tourismus, freut sich über die Rückkehr zahlreicher Gäste in «seine» Destination. Foto: Christoph Buchs

Am Höheweg gibt es Dutzende Fotospots, in den Souvenir- und Uhrenläden herrscht ein reger Betrieb, und der Strassenverkehr ist gesäumt von gemütlichen Kutschen und bedächtig fahrenden Minivans mit Appenzeller Kontrollschild: So, wie sich das Ortsbild dieser Tage präsentiert, scheint der Tourismus in Interlaken wieder mächtig Fahrt aufzunehmen. Und der Anschein trügt nicht, wie Tourismusdirektor Daniel Sulzer bestätigt. «Seit den Sommermonaten 2022 ist eine breite, internationale Erholung erkennbar.»