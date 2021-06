Gesundheitsakteure Simme Saane – «Lösung muss finanzierbar sein» Die Vision 2030 der Gesundheit Simme Saane (GSS) hat auch Kritiker. Die STS AG als Spitalbetreiberin und Besitzerin der Alterswohnen AG will zuerst die Finanzierung geklärt haben. Svend Peternell

Das Akutspital in Zweisimmen ist ein defizitäres Geschäft. Es wäre ein wichtiger Bestandteil für die Vision 2030. Foto: Hans Peter Roth

Die Spital STS AG will sich nicht auf die Äste hinauswagen. Sie äussert sich nach einer Anfrage bei CEO Bruno Guggisberg nur kurz, aber kritisch via Medienstelle in einer Stellungnahme zur Vision 2030, welche die Gesundheit Simme Saane (GSS) Anfang Juni vorgestellt hat (siehe Kasten).

Der Verwaltungsrat der Spital STS AG als Betreiberin des Akutspitals und Eigentümerin der Alterswohnen AG hält fest: «Wir waren in den Erarbeitungsprozess der Vision 2030 der GSS AG nicht adäquat involviert.» Die Erwartungshaltung war offensichtlich anders, «sind wir doch als Spital und mit unserer Tochter Alterswohnen AG ein wichtiger Partner», gibt Bruno Guggisberg zu verstehen.