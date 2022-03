Verkehr im Kandertal – Löst der Kreisel das Stauproblem? Auf der N6 zwischen Frutigen und Spiez kommt es immer wieder zu Stau. Ein Kreisel in Reichenbach dürfte die Situation allerdings nur bedingt entschärfen. Nik Sarbach

Vor allem an schönen Wochenenden kommt es auf der Hauptstrasse zwischen Frutigen und Reichenbach oft zu Stau. Foto: Karin von Känel

Wer an einem Samstag- oder Sonntagnachmittag mit dem Auto durchs Kandertal Richtung Spiez fährt, braucht oft Geduld – besonders bei schönem Wetter. Gerade im Februar bildet sich auf der Nationalstrasse ab Reichenbach taleinwärts regelmässig Stau; scheinbar verursacht durch die Ampelanlage am südlichen Dorfrand. Allzu grosse Hoffnungen, dass sich die Situation mit dem Ersatz der Ampel durch einen Kreisel massiv bessert, sind hingegen fehl am Platz. Doch der Reihe nach.