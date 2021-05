Bilanz zur Schweizer Corona-App – Löschen oder behalten? Drei Millionen Mal wurde die SwissCovid-App heruntergeladen und jetzt hört und sieht man nichts mehr von ihr. Brauchen wir sie noch? Hannes Grassegger (Das Magazin)

Sie wird nicht in die Annalen der Medizingeschichte eingehen, aber wichtig bleibt die App dennoch. Foto: Keystone/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Ziemlich genau vor einem Jahr, im April 2020, verbreitete sich die Kunde, dass uns die unscheinbare Bluetooth-Funktion auf dem Smartphone aus dem Lockdown befreien könnte: Eine App sollte es richten.

Ab Mai 2020 wurde die noch in der Entwicklung steckende App ein mediales Spektakel. Journalistinnen und Journalisten überboten sich in der Erklärung technischer Details, Aktivisten duellierten sich auf Social Media mit Wissenschaftlern über Datenschutz, die neue Software war Thema an Bundesrat-Pressekonferenzen.

Die Idee klang bestechend: potenzielle Übertragungsmomente zwischen Personen, die sich nahe kommen, dank Bluetooth erkennen; anschliessend das Virus mittels Textnachrichten ausbremsen, indem Warnungen, Test- und Quarantäne-Aufforderungen verschickt werden.