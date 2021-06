Interview über neuste Öffnungen - «Lockerungen und Delta: Das ist eine explosive Mischung»

Der Bundesrat öffnet jetzt im Eilzugstempo. Ist das zu verantworten?

Die neuen Lockerungen sind nach den bisherigen Erfahrungen ein logischer, wenn auch sehr weitreichender Schritt in Richtung Normalität. Die rasche Ausbreitung der Delta-Variante könnte uns hier in die Quere kommen. Ich persönlich hätte mir eine etwas langsamere Öffnung gewünscht und die Entwicklungen mit der neuen Delta-Variante in Grossbritannien, Israel und Portugal in der Risikobeurteilung stärker gewichtet. Die Lockerungen in Israel waren zu früh und zu ausgedehnt bei einer Durchimpfung von etwa 60 Prozent. Wir sollten daraus lernen und nicht die gleichen Fehler machen.