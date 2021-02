Chefredaktor Arthur Rutishauser. Foto: Urs Jaudas (Tages-Anzeiger)

Es ist, als ob die Lobbyisten langsam aus dem Winterschlaf erwachten. Zusammen mit FDP und SVP schreien sie immer lauter nach Lockerungen des Lockdown. Selbst die Gewerkschaften machen mit. Und die Zahlen scheinen ihnen recht zu geben. Seit Wochen sinken die Fallzahlen kontinuierlich, selbst in Genf, wo mittlerweile die hochansteckende englische Virusmutation dominiert.

Lange wird es nicht mehr gehen, bis die Mehrheit im Bundesrat kippt – ungeachtet der Tatsache, dass es noch bis in den Herbst hinein dauern wird, bis die Impfung eine spürbare Erleichterung bringt. Darum ist es wichtig, dass der Bundesrat jetzt einen Plan ausarbeitet und öffentlich darüber diskutiert, wie wir aus dem Lockdown herauskommen. Nicht die Branche, die am lautesten schreit, soll die schnellste Öffnung erreichen. Es soll dort zuerst geöffnet werden, wo es mit Blick auf die Ansteckungen am unbedenklichsten ist. Damit dies gelingt, braucht es ein Zusammenspiel von Bund, Taskforce und den lokalen Akteuren, von dem bisher nicht viel zu sehen war.