Wasserqualität in Burgdorf – Localnet will das Trinkwasser besser überwachen Das örtliche Energieunternehmen möchte die Qualität des Grundwassers im Burgdorfschachen permanent messen. Bis zu einer Million Franken werden dafür investiert. Stefan Kammermann

Die Localnet AG will ihre Überwachung modernisieren und ausbauen: Markus Sommer (links) und Beat Beyeler beim Pumpwerk 2. Foto: Beat Mathys

«Wir wollen die Trinkwasserqualität weiter hochhalten», sagt Markus Sommer. Er ist Leiter Gas, Wasser und Wärme beim Burgdorfer Energieunternehmen Localnet AG. Die Firma bereitet derzeit ein Projekt vor: Mit Messstellen soll die einwandfreie Qualität des Grundwassers im Burgdorfschachen noch besser überwacht werden. Bis zu einer Million Franken will die Localnet AG investieren.

«Auslöser für das Projekt sind unter anderem anstehende Bauvorhaben in der Nähe der Grundwasserschutzzone und die damit verbundenen Auflagen», fährt Markus Sommer fort. Er spricht die geplante Umfahrung Oberburg mit Tunnels an und auch den geplanten Ausbau des Armasuisse-Geländes in Burgdorf. Bis ins Jahr 2028 soll das AMP-Areal erweitert und saniert werden. Beide Vorhaben liegen im Einflussbereich der Gewässerschutzzone im Burgdorfschachen.