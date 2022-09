Leserbriefe «Das Magazin» – Lob, Kritik, Denkanstösse

N° 35 – 3. September 2022

Kosmonautin, Dichterin, Puppe

von Lena Gorelik | Link zum Artikel

Sehr geehrte Frau Gorelik, für Ihren Artikel möchte ich mich sehr bedanken. Ich hatte mich immer gewundert darüber, dass russische Frauen so «schön» sind, so selbstbewusst auftreten, kaum eine Miene verziehen. Anerzogen also. Wozu? Persönlich schätze ich Schönheit und Gepflegtsein sowohl bei Frauen wie bei Männern. Dass dies aber hauptsächlich einem besonderen Bild von Frausein für die Männerwelt dienen soll, ist bedenklich. High Heels statt wie damals eingebundene Füsse für die Chinesinnen können unmöglich einem echten Selbstbewusstsein von Frauen dienen.

Mögen all die Frauengruppen in Russland stark bleiben im Widerstand!

Freundliche Grüsse,

B. Hanselmann

«In der Liebe kann es keine Übung geben, dafür ist sie zu selten»

Interview: Sven Michaelsen | Link zum Artikel

Sehr geehrter Herr Michaelsen, liebe Redaktion, gute Beiträge gab und gibt es im Tagi-Magi immer wieder.

Ein wirklich gutes Interview habe ich aber schon länger nicht mehr gelesen. So richtig ist mir das mit dem jüngsten Beitrag von Sven Michaelsen bewusst geworden.

Vielen Dank für das grossartige Interview – gut recherchiert und auf Augenhöhe.

Beste Grüsse,

Sonja Lüthi

Die Rückkehr einer Totgeglaubten

von Aymo Brunetti | Link zum Artikel

Sehr geehrter Herr Brunetti, Ihren Artikel habe ich mit Interesse gelesen. Vielleicht habe ich einen Punkt übersehen, oder das Thema haben Sie nicht angesprochen: Es ist sicher eine Tatsache, dass viele Firmen im Zuge dieser Inflation ihre Preise erhöhen in einem Masse, das ihre höheren Kosten (Energie, teurere Halbfabrikate etc.) gar nicht rechtfertigt. Ein Gerüstbauer soll die Kosten für das Einrüsten eines Hauses um ca. 25 Prozent erhöht haben, ohne neue Gerüste zu einem viel höheren Preis eingekauft zu haben. Seine gestiegenen Aufwände in gewissen Bereichen werden diesen Preisaufschlag nicht rechtfertigen. Schlitzohrigerweise werden also viele Firmen bei den Preisaufschlägen im Namen der verbreiteten Inflation zu ihren Gunsten noch ein Brikett nachgelegt haben und so diese Inflation zusätzlich anheizen.

Ich finde es immer spannend, wie viele Probleme in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft entweder nicht oder zu spät gelöst werden, obwohl wir derart viele Hochgebildete in der Schweiz besitzen via HSG etc. Auch die Probleme Schweiz–EU werden Hochgebildete kaum lösen können, schon angesichts der Tatsache, dass das Fernziel der EU die Vereinigten Staaten von Europa sind. Wie das mit den osteuropäischen Staaten und vielleicht weiteren neuen Mitgliedsländern (speziell Türkei) funktionieren soll, ist mir schleierhaft. Ob der Euro, wie er heute besteht und gehandhabt wird, in Zukunft nicht auch ein Grund für grössere Brüche sein wird, wird sich herausstellen.

Freundlich grüsst Sie

Martin Frey, 5734 Reinach

N° 34 – 27. August 2022

Hitze

von Katja Früh | Link zum Artikel

Ach, Frau Früh – schrecklich, was Sie und Ihre Familie da in Ihrem Ferienhaus (Piemont – nehm ich mal an) und am Meer in Ligurien (beides wohl nur mit dem Auto zu erreichen) erleben mussten. Ihre Angst vor dem Klimawandel ist nicht zu übersehen.

Ich war unterdessen hier in Zürich und habe täglich Bau- und Strassenarbeiter gesehen, die bei dieser Bruthitze schufteten, Verkäuferinnen und Spitalangestellte ebenso. Ich geh mal davon aus, dass diese Frauen und Männer sich auch gerne mit ihren Liebsten am Meer oder wo auch immer geräkelt hätten.

Zum Glück gibt es die «Vogue», in der Sie sich schon mal Ihre neue Garderobe ansehen konnten – gefertigt zu Tiefstlöhnen.

Freundliche Grüsse,

M. Maggi

