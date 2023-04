Skifahren in Schönried – Lob für grösseren Speichersee Der Speichersee am Hornberg soll vergrössert werden. Das 10-Millionen-Vorhaben der Bergbahnen Gstaad wurde in der Mitwirkung gelobt. Andreas Tschopp

So soll sich der neue Speichersee auf dem Hornberg dereinst präsentieren. Hinten links die

bestehenden Hotels, rechts ist die Verbindungsleitung angedeutet vom neuen Kühlgebäude

(hinten rechts) zum Betriebsgebäude, das ausserhalb des Bildes liegt und ausgebaut wird. Foto: PD

«Eine Eingabe hat unser Projekt explizit gerühmt», sagt Matthias In-Albon, der CEO der Bergbahnen Gstaad, zur geplanten Vergrösserung des Speichersees am Hornberg im Tourismusgebiet Saanenmöser-Schönried. Zur Anpassung der Überbauungsordnung (ÜO) wurde kürzlich in der Gemeinde Saanen eine Mitwirkung durchgeführt. Neben dem Lob sei noch eine ergänzende Eingabe gemacht worden, erklärt In-Albon und betont, dass die Bergbahnen bereits ihre Stellungnahme dazu an die Gemeinde abgegeben hätten.