Unfall in Kerzers – LKW kracht in Autobahnbrücke – Lenker verletzt Am Freitag fuhr in Kerzers ein Muldenkipper in die Überführung der Autostrasse. Der Chauffeur verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Die Stelle des Aufpralls ist gut sichtbar. Foto: zvg/Kapo Freiburg

Am Freitagmorgen fuhr in Kerzers ein Muldenkipper in Richtung der Industriezone im Bieberenzelgli in Kerzers. Als das Fahrzeug mit ausgefahrener Ladevorrichtung eine Autobahnbrücke passieren wollte, kam es zum Aufprall. Daraufhin verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte einige Dutzend Meter weiter in eine Wand und touchierte ausserdem ein geparktes Auto.

Der 56-jährige Chauffeur wurde beim Unfall verletzt und musste schliesslich mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen werden. Nach Angaben des Bundesamts für Strassen (Astra) wurde die Brücke nur leicht beschädigt, so dass für andere Verkehrsteilnehmer keine Gefahr bestehe.

Während der Bergungsarbeiten war der betroffene Strassenabschnitt für rund zwei Stunden gesperrt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

mb/pd