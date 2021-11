Verkehrsunfall in Givisiez FR – LKW fährt auf Autos auf – ein Toter und fünf Verletzte Bei einem Auffahrunfall im Kanton Freiburg ist für einen 77-jährigen Mann jede Hilfe zu spät gekommen. Die Polizei ermittelt.

Am Freitagabend ist ein 77-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Givisiez FR ums Leben gekommen. Zudem wurden fünf Personen verletzt, zwei davon schwer. Foto: zvg/Kantonspolizei Freiburg

Bei einem Verkehrsunfall in Givisiez FR ist am Freitagabend ein 77-jähriger Mann ums Leben gekommen. Fünf weitere Personen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr auf der Kantonsstrasse, wie die Kantonspolizei Freiburg in der Nacht auf Samstag mitteilte. Demnach fuhr ein 42-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Lastwagen auf der Kantonsstrasse von Villars-sur-Glâne in Richtung Givisiez. Plötzlich sei er mit fünf vor ihm fahrenden Autos kollidiert.

Dabei sei ein 77-jähriger Mann so schwer verletzt worden, dass er noch auf der Unfallstelle verstorben sei. Zwei Frauen im Alter von 36 und 74 Jahren seien mit schweren Verletzungen von Ambulanzen ins Spital gebracht worden. Sowohl der Lastwagenfahrer also zwei weitere Autofahrer im Alter von 32 und 58 Jahren seien leicht verletzt und am Unfallort behandelt worden.

Das mobile psychosoziale Notfallteam habe ein Dutzend geschockte Unfallbeteiligte oder Zeugen des Unfalls unterstützt. Wieso es zur Kollision kam, sei noch unklar. Die genauen Umstände des Unfalls werden gemäss Mitteilung untersucht.

SDA/mb

