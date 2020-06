Konzertreihe im Strandbad – Livemusik im Sommer, Lakejump im September Die Betreiber der Badi beim Hirschen in Gunten starten am Samstag, 20. Juni, eine Konzertreihe – und vertagen den Lakejump-Event. pd/maz

Volxrox spielen am 4. Juli 2020 im Bedli Gunten. Foto: PD

Das Hirschen-Bedli in Gunten am rechten Thunerseeufer möchte den verbleibenden Rest

der Sommersaison 2020 nun definitiv noch rocken. Das schreiben die Betreiber der Badi in einer Medienmitteilung. Sie wollen eine Reihe von Konzerten «zu fairen Preisen» anbieten. Neben Livemusik direkt am Thunersee mit Blick in den Sonnenuntergang gibts Gerichte vom Grill und Getränke passend zum Sound.

Den Auftakt macht am Samstag, 20. Juni, Levimusic, am 4. Juli spielen Volxrox, am 25. Juli Pur Jam und am 1. August die B-Shakers. Die Events starten jeweils ab 18 Uhr, «damit auch Familien von Livemusik profitieren können», wie die Veranstalter schreiben. Neben den vier bestätigten Konzerten seien weitere in Planung, heisst es weiter in der Mitteilung.

Weiter teilen die Veranstalter mit, dass der mittlerweile traditionelle Lakejump vom Juli auf den 4. bis 6. September geschoben wurde. «Eine grosse Party mit viel Action ist also auch an diesem Wochenende in Aussicht und unbedingt in der Agenda zu reservieren», werben die Bedli-Betreiber.

Weil die Besucherzahl aufgrund der Vorgaben im Kampf gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus beschränkt ist, empfehlen die Veranstalter eine Reservation, die unter bedli-gunten@gmx.ch gemacht werden kann.