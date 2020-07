Soundcheck – Live überzeugen ihre Stimmen noch mehr Another Me – das sind die Berner Musikerinnen Alischa Boss und Lisa Zaugg. Bei ihrem Auftritt im Kulturhof Schloss Köniz zeigte das Duo, wo seine Stärken liegen. Andrea Knecht

Gitarren, Keyboard und ihre Stimmen: Lisa Zaugg (links) und Alischa Boss als Another Me. Iris Andermatt

Es ist, als würde die Sintflut über das Land hereinbrechen, und ausgerechnet an diesem Abend sollen Another Me unter den Linden auftreten. «Unter den Linden» – was klingt wie ein idyllischer Sommerroman von Rosamunde Pilcher, ist die idyllische Reihe von Sommerkonzerten, die im Kulturhof Schloss Köniz stattfindet – unter freiem Himmel. Doch an diesem Mittwochabend grollt der Donner ohne Pause, und das Regenwasser läuft den Schlossberg hinunter, und so findet das Konzert im Schloss statt.