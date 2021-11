Thuner Band Rooftop Sailors – Live, direkt und ohne Firlefanz Power, Passion und politische Botschaften: Die Rooftop Sailors aus Thun beleben den Schweizer Gitarrenrock. Michael Gurtner

Die Thuner Rockband Rooftop Sailors mit (v.l.) Nevio Heimberg, Adrian Bratschi, Alexander Bratschi und Maurice Rupp im Bandraum im Keller des Gymnasiums Thun-Schadau. Foto: Michael Gurtner

Das Reich der Rooftop Sailors ist ganz unten. Tief in den Katakomben des Gymnasiums Schadau in Thun, hinter dicken Betontüren. Apokalypse-sicher sozusagen. Es ist ein Bandraum, wie er im Bilderbuch steht: jede Menge Gitarren, Mikrofone, Mischpult und Computer, daneben ein gammliges Sofa, ein paar Büchsen Bier im Kühlschrank, diverse Andenken an mittlerweile acht Jahre Bandgeschichte.

Alexander Bratschi (Leadgesang, Bass), Nevio Heimberg (Gitarre, Gesang), Adrian Bratschi (Drums, Gesang) und Maurice Rupp (Gitarre) jammen munter drauflos. Ein dichter Rocksound füllt den Raum. «Die Wurzeln vieler Songs sind so entstanden», sagt Alexander Bratschi später auf dem Sofa, «beim Jammen.» Der Prozess des Songschreibens sei immer wieder unterschiedlich, führt Nevio Heimberg aus. «Selbst wenn einer einen bereits fertigen Song mitbringt...», «...klingt er am Schluss ganz anders», vervollständigt Maurice Rupp den Satz. Das ist typisch Rooftop Sailors. Vier junge Männer, eine Einheit.