Festival an der Lenk – Live at the Falls – Insel in schwierigen Zeiten Das Mini-Open-Air am Simmenfall mit ausschliesslich Schweizer Bands – und irgendwie doch aus aller Welt – brachte Normalität in eine gespaltene Gesellschaft. Kerem S. Maurer

Alle lobten die spektakuläre Kulisse, auch der Zürcher Phenomden, der vom Dach der Bühne aus die beste Aussicht hatte. Foto: Kerem S. Maurer

Am Wochenende feierte das Mini-Open-Air Live at the Falls am Simmenfall seine Premiere. Mit nur 250 Besuchenden erzielten die Veranstalter, die mit den Machern des Mittsommerfestivals an der Lenk identisch sind, die von ihnen erhoffte Gemütlichkeit. «Das Festival verlief total entspannt, die Zuschauenden blieben in ihren Gruppen und haben friedlich die Musik genossen», bilanziert OK-Präsident Reto Zürcher.

«Gemeinsam geniessen» war das erklärte Ziel. Kaum ein anderes Thema habe in den letzten Jahren die Gesellschaft derart gespalten wie Corona, erklärt Frank Lenggenhager, zuständig für das Booking und die Kommunikation des Mini-Open-Airs. «Wir wollten eine Art Insel schaffen, damit die Leute dieses Thema zwei Tage lang vergessen können», sagt er und begründet damit die verhältnismässig geringe Anzahl von nur 250 Tickets, die pro Tag angeboten wurden.