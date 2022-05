Sieg einer Hünibacherin – Liv Egli kletterte in Österreich am besten Sieg in der Qualifikation, Sieg im Final: Liv Egli aus Hünibach überzeugte beim European Youth Cup.

Liv Egli aus Hünibach kletterte beim European Youth Cup im österreichischen Imst am besten. Foto: PD

Gleich zum Auftakt der Lead-Saison der Nachwuchs-Athletinnen und -Athleten sorgt Liv Egli aus Hünibach für den ersten Schweizer Sieg: Die Juniorin klettert beim European Youth Cup im österreichischen Imst am Sonntagnachmittag souverän zuoberst aufs Podest, wie der Schweizer Alpen-Club mitteilt. Liv Egli war im April auch am Boulder-Weltcup in Meiringen mit dabei. Mit Noé Looser schafft eine weitere Schweizerin den Finaleinzug. Die Youth-A-Athletin verpasst das Podest knapp und wird Vierte.

Bereits die Qualifikation am Samstag hatte die 18-jährige Liv Egli auf dem ersten Zwischenrang beendet und trat deshalb das Finale am Sonntag als letzte Athletin an. Mit einer Wertung von 50+ kletterte die Schweizerin zwar nicht bis zum Top, aber mit Abstand am höchsten der zehn Finalistinnen. Es ist nach Platz 1 im bulgarischen Veliko Tarnovo 2021 der zweite Sieg an einem European Youth Cup für Liv Egli.

Liv Egli in Aktion beim Boulder-Weltcup in Meiringen. Foto: PD / Jan Christen

pd

