Thuner Literaturfestival – Literatur unterm Mikroskop Als Abschluss des 16. Thuner Literaturfestivals stand der Page-99-Test im Mittelpunkt. Sieglinde Geisel und Thomas Strässle boten dem Publikum einen vergnügten, anspruchsvollen Abend. Christina Burghagen

Sieglinde Geisel und Thomas Strässle anlässlich des Page-99-Tests am 16. Thuner Literaturfestival Literaare im Thuner Rathaussaal. Foto: Christina Burghagen

Ist es möglich, allein mit der Seite 99 eines Buches zu erkennen, ob das ganze Werk grosse Kunst oder grosser Mist ist? Der Page-99-Test, der im Jahr 1939 vom englischen Schriftsteller Ford Madox Ford entwickelt wurde, nimmt besagte Seite unter die Lupe, um sorgfältig zu spekulieren und zu interpretieren.

Die Probe aufs Exempel machte am Sonntagabend im Rathaussaal in Thun die Literaturkritikerin Sieglinde Geisel, die seit Jahren regelmässig den besonderen Test in ihrer Online-Literaturzeitschrift «tell» anwendet. Zu ihr gesellte sich der Literaturwissenschaftler und Kritiker des «Literaturclubs» des Schweizer Fernsehens, Thomas Strässle, der sich als blutiger Seite-99-Anfänger vorstellte. Der Anlass bildete den Abschluss der 16. Ausgabe des Thuner Literaturfestivals Literaare.