Literaturfestival in Thun – Literaare zwischen Lyrik und Krieg Das Gespräch von Autorin Ruth Schweikert mit der ukrainischen Poetin Halyna Petrosanyak über ihre Gedichte aus «Exophonien» zeigte, wie berührend und brisant Lyrik sein kann. Christina Burghagen

Die Schweizer Autorin Ruth Schweikert (rechts) im Gespräch mit der ukrainischen Lyrikerin Halyna Petrosanyak am Thuner Literaturfestival Literaare. Foto: Christina Burghagen

«Das Erste, was ich bei meiner Ankunft in Thun sah, waren die ukrainischen Fahnen», erzählte Halyna Petrosanyak am Sonntag ihrem Publikum im grossen Saal des Thuner Rathauses im Rahmen des Literaturfestivals Literaare. Solche Solidaritätszeichen seien sehr viel wert, und ihr Land würde die Unterstützung der Schweiz nie vergessen.