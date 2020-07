V-Bahn: Zugseil-Spleissung – «Lismete» für Schwerarbeiter Ein 56 Millimeter dickes Stahlseil zu spleissen, bedarf des vollen Einsatzes eines Dutzends Männer während zweier Tage. So geschehen in den letzten zwei Tagen an der Talstation der V-Bahn in Grindelwald Grund. Bruno Petroni

100 Prozent Handarbeit. Harte Handarbeit: Spleissmeister Ueli Merz (Bildmitte) gemeinsam mit einem Dutzend Helfer beim Spleissen. Foto: Bruno Petroni

Bei 30 Grad Hitze an der Sonne, ab und zu abgekühlt durch eine Gewitterdusche, arbeiten die zwölf Männer entspannt und wohlgemut gegenüber dem neuen V-Bahn-Terminal. Die Gruppe ist dabei, das 56 Millimeter dicke Umlauf-Zugseil zusammenzuspleissen. Am allerwenigsten aus der Ruhe zu bringen ist Ueli Merz, der Spleissmeister des Seillieferanten Fatzer AG. Der langjährige erfahrene Stahlseilprofi hat auf der ganzen Welt schon ganz andere Sachen erlebt – sei dies in Vietnam, Mexiko oder anderen Ländern, wo die Infrastruktur längst nicht auf dem Niveau ist wie hier in der Schweiz.