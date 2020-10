YB-Transfer und Testspiel – Linus Obexer wechselt leihweise zum FC Vaduz YB-Verteidiger Linus Obexer wechselt leihweise bis Ende Jahr zu Ligakonkurrent Vaduz. In einem Testspiel am Freitagnachmittag besiegen die Young Boys Xamax mit 1:0.

Linus Obexer verteidigt bis Ende Jahr für den FC Vaduz. (Archivbild) Foto: Andreas Blatter

YB-Verteidiger Linus Obexer wechselt leihweise zum FC Vaduz. Es besteht die Option zur definitiven Übernahme, wie der BSC YB mitteilt. Der 23-jährige Berner hat bei den Young Boys die Juniorenstufen absolviert und danach den Sprung in die Super League geschafft. In der vergangenen Saison spielte der Linksverteidiger leihweise für den FC Lugano.

YB besiegt Xamax im Testspiel mit 1:0

Die Young Boys gewinnen das Testspiel gegen Xamax knapp mit 0:1. Foto: Twitter.com/BSC_YB

Am Freitagnachmittag haben die Young Boys Super-League-Absteiger Xamax in einem Testspiel im Stadion Wankdorf mit 1:0 bezwungen. Torschütze für YB war Mischa Eberhard in der 73. Minute: Der Mittelfeldspieler, der normalerweise in der zweiten YB-Mannschaft zum Einsatz kommt, wurde acht Minuten zuvor eingewechselt und traf mit einem Flachschuss aus rund 23 Metern. Das Spiel fand ohne Zuschauer statt.

Telegramm: YB - Xamax 1:0 (0:0) – Wankdorf - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. - SR Dudic. - Tor: 73. Eberhard 1:0. - Bemerkung: 71. Romano-Lattenschuss.

YB: Faivre; Hefti (46. Kabeya), Crnovrsanin (46. Geiger), Lefort, Garcia (65. Romano); Spielmann, Rieder (46. Maier), Lustenberger (65. Eberhard), Sulejmani (74. Ris); Elia (74. Rossier), Siebatcheu.

Xamax: Walthert (87. Hummel); Mveng, Kaiser (76. Epitaux), Gomes, Morgado; Dominguez, Corbaz (74. Saiz), Araz (87. Morina), Mbock (32. Parapar); Nuzzolo (46. Dugourd), Mafouta.

pd/tag