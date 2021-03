Schwede wechselt nach Bern – Linkshänder aus der Bundesliga verstärkt den BSV Der BSV Bern hat den Rückraumspieler Pontus Zetterman (27) als Ersatz für Michael Kusio verpflichtet. Matthias Gerlich beendet seine Karriere. Reto Pfister

Pontus Zetterman hat für zwei Jahre beim BSV Bern unterschrieben. Foto: zvg/Nick Steinmann

Pontus Zetterman war Liga-Topskorer in Schweden, spielte in der Bundesliga für Lübbecke, aktuell steht er in Coburg unter Vertrag. Für den Tabellenletzten der stärksten Liga der Welt erzielte er unlängst fünf Treffer in einem Meisterschaftsspiel gegen den Champions-League-Teilnehmer Kiel. Ab nächstem Sommer wird der 27-jährige Linkshänder für den BSV Bern auf Torjagd gehen. Zetterman ersetzt im rechten Rückraum Michael Kusio, der zu Kadetten Schaffhausen wechselt. Er wird für zwei Jahre unter Vertrag genommen, mit der Option für eine weitere Saison.

«Ich habe etwas Neues gesucht, zudem ist die Schweiz ideal, um mit meiner Familie zu leben», nennt Zetterman, der in Kürze zum ersten Mal Vater wird, die Gründe für den Wechsel nach Bern. Der Schwede ist mit dem BSV-Spielmacher Ante Kaleb befreundet, mit dem er in Lübbecke zusammenspielte. Der Kroate stellte den ersten Kontakt zum Verein her, nachdem die Berner erfahren hatten, dass Zetterman Coburg verlassen will. Der Skandinavier bezeichnet sich als Spieler, «der mit Kopf agiert». Gerne agiere er mit Durchbrüchen, pflege auch das Zusammenspiel mit dem Kreisläufer.

Mit Zetterman konnte der BSV seinen Wunschspieler für den rechten Rückraum verpflichten. «Zwei Akteure standen noch in der engeren Auswahl, Pontus war jedoch die klare Nummer 1», sagt Sportchef Guido Frei. Er passe als Mensch in das Team, zudem bringe er die Mannschaft spielerisch weiter und könne eine Rolle als Führungsspieler einnehmen. «Dazu ist er auch ein guter Verteidiger», nennt Frei eine weitere Stärke des Schweden. «Er hätte sicher anderswo mehr verdienen können, wir sind glücklich, dass er sich für uns entschieden hat», sagt der BSV-Sportchef.

Polizeischule in Bayern

Nicht zusammenspielen wird Zetterman mit Matthias Gerlich. Der 33-Jährige hat sich entschieden, nach dem Ende der laufenden Saison seine Karriere zu beenden. Gerlich kehrt in seine Heimat Bayern zurück und wird dort die Polizeischule absolvieren. Sein Abgang soll intern aufgefangen werden, mit Kaleb, Tobias Baumgartner, Samuel Weingartner und Nico Eggimann können vier Akteure des aktuellen Teams auf der Position Gerlichs im linken Rückraum agieren.

«Den Spielermarkt beobachten wir trotzdem, wir wären dumm, wenn einer verfügbar wäre, der zu uns passen würde, und wir ihn nicht holen würden», sagt Sportchef Frei. Die Grobplanung des Kaders für die nächste Saison sei abgeschlossen, nun gehe es an die Verfeinerung. Gemeint ist damit, dass noch zu entscheiden ist, welche Nachwuchsspieler definitiv in die erste Mannschaft integriert werden sollen.