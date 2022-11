Politisches Recht in Langenthal – Links-Grün erleidet mit Volksvorstoss Schiffbruch Ausländerinnen und Ausländer sollen keine neue Möglichkeit der Mitsprache bekommen, findet eine knappe Mehrheit im Langenthaler Stadtrat. Stephan Künzi

Fand im Stadtrat kein Gehör: Georg Cap (Grüne) hat für den Volksvorstoss gekämpft. Foto: Raphael Moser

Wie können Leute ohne Stimm- und Wahlrecht am politischen Leben in Langenthal teilhaben? Über diese Frage stritt der Stadtrat am Montag mit Leidenschaft. Anlass für die Debatte bot das Begehren aus den Reihen von SP und Grünen, in der Gemeinde den sogenannten Bevölkerungsvorstoss einzuführen.