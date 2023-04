Die Loubegaffer – Linker Gastronom beauftragt rechte Agentur, und CS-Chef sagt ab In Bern kam es zu einer bemerkenswerten Auftragsvergabe über die politischen Gräben hinweg. Das sind die News der Loubegaffer. Die Loubegaffer

Kevin Schmid (links) liess die Website seiner Firma von der Agentur Fruitcake, die Lahor Jakrlin (rechts) gegründet hat, neu gestalten. Foto: Raphael Moser und PD

Heutzutage kann es ein Geschäftsmodell sein, wenn sich ein Unternehmen als politisch links oder rechts stehend positioniert. Die jeweiligen Verantwortlichen erhoffen sich dadurch mehr Aufträge von Leuten aus dem gleichen politischen Spektrum. Umso erstaunlicher ist es dann, wenn ein linkes Unternehmen einer rechten Firma einen Auftrag erteilt. Doch das ist jüngst passiert. Der von Kevin Schmid gegründete vegan-rebellische Berner Lebensmittelproduzent Outlawz Food hat sich seinen neuen Internetauftritt von der Worber Werbeagentur Fruitcake konzipieren lassen. Fruitcake-Gründer Lahor Jakrlin, der heute in der Agentur die Funktion eines «Redaktors» ausübt, hat sich in der Vergangenheit einen Namen gemacht, in den sozialen Medien auf alles zu schiessen, was irgendwie ökologisch oder alternativ angehaucht ist. Eine erstaunliche, aber auch versöhnlich anmutende Geschäftsbeziehung über politische Gräben hinweg, meinen die Loubegaffer.