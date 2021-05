Kauf von Kampfflugzeugen – Linke wollen US-Jets mit Initiativen verhindern Diesen Text für ihre Volksinitiativen lassen SP, Grüne und GSoA heute vom Bund überprüfen: «Der Bund beschafft keine Kampfflugzeuge des Typs F-35 Lightning II oder F/A-18 Super Hornet». Beni Gafner , Gregor Poletti

Wird von links mit direktdemokratischen Mitteln bekämpft: Tarnkappenjet F-35 anlässlich der Flugerprobung in Payerne. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Ist dies das Aus für die Amerikaner im Schweizer Kampfjet-Wettbewerb? SP, Grüne und die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) drohen kurz vor dem mit Spannung erwarteten Typenentscheid: Sollte sich der Bundesrat für einen Jet aus den USA entscheiden, ist mit einer Volksinitiative zu rechnen. Die Linke stört sich am hohen Preis und dem umstrittenen Datenschutz bei den amerikanischen Maschinen.

Spätestens am 23. Juni will die Regierung diesen Typenentscheid fällen. Zur Wahl stehen im Beschaffungsvorhaben der Schweizer Armee mit dem Eurofighter (De, GB, ITA, Sp) und der französischen Rafale zwei europäische Jets. Diese stehen in Konkurrenz zu zwei Kampfflugzeugen aus den USA, der F-35 und der F/A-18 Super Hornet.