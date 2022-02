Wohnungen in Berner Altstadt – Linke wollen in der «Lex Airbnb» noch weiter gehen Das klare Ja zu neuen Regeln für Zweitwohnungen in der Berner Altstadt bestärkt die SP darin, weitergehende Forderungen zu stellen. Brigitte Walser

Blick vom Rosengarten auf die Berner Altstadt. Für Zweitwohnungen gelten hier künftig neue Vorschriften. Foto: Adrian Moser

Rund fünf Prozent beträgt in der Stadt Bern der Anteil an Zweitwohnungen. So lautet die Schätzung der Stadtverwaltung. Aus Sicht des Gemeinderates ist dieser Anteil angemessen und löst keinen «stadtweiten» Handlungsbedarf aus.