Vorstoss im Thuner Stadtrat – Linke wollen mehr Transparenz – Gemeinderat winkt ab Mit einer Motion wollen SP und Grüne erreichen, dass die Geldflüsse in der Thuner Politik offengelegt werden. Für die Stadtregierung ist das unnötig und zu teuer. Michael Gurtner

Wahlplakate vor einigen Jahren auf dem Thuner Rathausplatz. Die Frage, wer in der Politik wie viel zahlt, sorgt für Diskussionen – jetzt auch in Thun. Foto: Patric Spahni

Wer zahlt wie viel an Parteien, Wahl- und Abstimmungskomitees? Es ist eine Frage, die schweizweit seit Jahren für Diskussionen sorgt. Und immer wieder für Forderungen, dass die Finanzierung transparenter werden müsse. Die Fraktionen SP und Grüne/Junge Grüne im Thuner Stadtrat bringen das Thema nun auch auf die lokale Ebene. Mit einer Motion verfolgen sie das Ziel, dass die Stadtverfassung angepasst wird. So wollen sie eine gesetzliche Grundlage dafür schaffen, dass finanzielle Beiträge an politische Parteien, Kampagnenkomitees oder persönliche Wahlkomitees offengelegt werden müssen. Die Pflicht soll pro Abstimmung oder Wahl und pro Jahr ab einem Betrag von 3000 Franken gelten. Die Annahme von anonymen Spenden soll verunmöglicht werden.