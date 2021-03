Willkommen in der Impfmanufaktur! Hier wird der Impfstoff organisch produziert, voll bio und lokal, im Sommer mit einem Hauch Buttenmost aus dem Oberbaselbiet. Ein ganzheitliches Erlebnis, of course. «Bei uns geht es um den Prozess. Ums Geimpftwerden, nicht ums Geimpftsein. Um Selfcare, um Awareness, um Kägifrettli!»

Man hätte dem Satiriker Gabriel Vetter noch lange zuhören können. Seine Figur, der Impfhipster Flo van Burning – Trucker-Cap, Tribal-Tattoo, Karohemd und Zwirbelbart – war überzeichnet und authentisch zugleich. Solche Typen gibt es wirklich. Sie arbeiten als Craftbier-Sommeliers oder Cappuccino-Künstler in der städtischen Industriebrache Ihres Vertrauens. Ein Linker, der sich über Linke lustig macht.