Gemeinderatswahlen Stadt Bern – Linke Frauen bringen SP-Mann in Bedrängnis Ein Komitee warnt aktiv vor einer Frauen-Untervertretung in der Stadtregierung. Speziell: Selbst der dadurch bedrohte Michael Aebersold ist beigetreten. Christoph Hämmann

SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen hat das «Berner Frauenkomitee für Marieke Kruit & Franziska Teuscher» mitinitiiert. Foto: Anthony Anex

Ein prominent bestücktes Komitee bringt zwei Wochen vor den Wahlen in der Stadt Bern nun doch noch die Geschlechterfrage aufs Tapet. Es knüpft daran an, was diese Zeitung Anfang Oktober darlegte: Wenn das am höchsten gehandelte Szenario eintritt, ist Franziska Teuscher (GB) für die nächsten vier Jahre die einzige Frau in der Berner Stadtregierung, flankiert von Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL), den Bisherigen Reto Nause (CVP) und Michael Aebersold (SP) sowie Bernhard Eicher (FDP) oder Thomas Fuchs (SVP) vom Bürgerlichen Bündnis.

Das «Berner Frauenkomitee für Marieke Kruit & Franziska Teuscher», das am Donnerstag mit einer Medienmitteilung an die Öffentlichkeit getreten ist, reagiert auf diese genderpolitisch düstere Perspektive mit dem Aufruf, die Liste von Rot-Grün-Mitte (RGM) einzulegen «und damit insbesondere auch Franziska Teuscher und Marieke Kruit zu wählen», wie sich die grüne Nationalrätin Aline Trede zitieren lässt.